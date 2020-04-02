В Якутске мужчина повредил автобус топором на замечание водителя об отсутствии маски
Житель Якутска после замечания водителя об отсутствии медицинской маски повредил автобус топором. Хулигана задержала полиция.
«Водитель сделал замечание пассажиру за отсутствие маски. Его поддержали другие ехавшие пассажиры и попросили покинуть салон. Пассажир, разозлившись, повредил лобовое стекло автобуса топором, который был у него в сумке», — сообщили в пресс-службу МВД по региону.
Полиция проводит проверку по этому факту, передает телеканал «Якутия 24».
Просмотров всего: 558