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сегодня, 10:06 0

В Якутске мужчина повредил автобус топором на замечание водителя об отсутствии маски

В Якутске мужчина повредил автобус топором на замечание водителя об отсутствии маски
Фото: pixabay.com

Житель Якутска после замечания водителя об отсутствии медицинской маски повредил автобус топором. Хулигана задержала полиция.

«Водитель сделал замечание пассажиру за отсутствие маски. Его поддержали другие ехавшие пассажиры и попросили покинуть салон. Пассажир, разозлившись, повредил лобовое стекло автобуса топором, который был у него в сумке», — сообщили в пресс-службу МВД по региону.

Полиция проводит проверку по этому факту, передает телеканал «Якутия 24».

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#коронавирус #происшествия

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