В Хабаровском крае введен режим самоизоляции

В Хабаровском крае введены усиленные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 1 апреля для жителей региона вступают в силу правила самоизоляции, предусматривающие запрет на выход из дома за исключением особых случаев. Соответствующее постановление подписал губернатор края Сергей Фургал.

Гражданам, постоянно или временно проживающим на территории Хабаровского края, предписывается не покидать места проживания (пребывания). Выходить из дома можно только в том случае если:

– нужна экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни или здоровью;

– человек следует на работу и обратно;

– направляется в ближайший магазин от дома за товарами, услугами или работами;

– производит деятельность, связанную с передвижением (транспортные услуги, услуги доставки);

– выгуливает домашних животных, но на расстоянии не более 100 метров от места проживания;

– выносит бытовой мусор.

При этом жителям края надлежит максимально сократить контакты и соблюдать дистанцию 1,5 метра до другого человека.

Введенные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, осуществления деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Кроме того, продлен срок запрета на работу организаций общественного питания (кроме случаев удаленной доставки еды и ведомственных объектов) и объектов розничной торговли (за исключением магазинов, где продают предметы первой необходимости). Раннее ограничение действовало до 5 апреля, теперь оно продлено до 14 апреля. В перечень объектов, которым надлежит полностью приостановить деятельность, также добавили салоны красоты, солярии, бани, сауны, СПА-салоны, косметические и массажные салоны, а также стоматологические клиники, где разрешено оказывать только экстренную помощь. Под действие запрета не попадают салоны связи, аптеки и аптечные пункты.

Также в постановлении прописан запрет на посещение религиозных объектов, на поездки в целях туризма и отдыха. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями положено оставаться дома по месту проживания. Обеспечение их жизнедеятельности возьмут на себя социальные службы, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.