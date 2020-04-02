В Москве за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать

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Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице. Соответствующее решение принято большинством парламентариев в ходе внеочередного заседания Московской городской думы в среду.

Документ регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина или режима самоизоляции. Согласно тексту, в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тысяч рублей, а за повторное нарушение или с использованием транспортного средства – 5 тысяч.

Как заверил на заседании редактор законопроекта, председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, эти меры относятся только к тем, кто обязан быть в самоизоляции из-за заражения инфекцией. По его словам, штрафные санкции необходимы для борьбы с «несознательным и безответственным отношением отдельных граждан к борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Также предусмотрена административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, работы объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением граждан таких объектов и организаций. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 300 тысяч.

Также законом наделяются полномочиями общественные объединения, в частности, общественные пункты охраны порядка для проведения разъяснительных бесед с жителями о соблюдении режима самоизоляции, что должно действовать как мера профилактики нарушений режима самоизоляции в городе.

Ранее Щитов сообщил ТАСС, что документом регламентируется применение камер видеонаблюдения для выявления массового скопления людей и нарушителей обязательного карантина. По его словам, штрафы через камеры будут получать только те, кто представляет повышенную общественную опасность, – то есть те, кто заражен коронавирусом, лечится на дому или в больнице и нарушил правило не покидать помещение, вышел на улицу и теперь представляет повышенную опасность.

По его словам, штрафовать физических лиц сможет только полиция и полиция на транспорте. Камера будет распознавать лица зараженных коронавирусом, и если человек, который должен соблюдать карантин, его нарушит, то уже полицейский либо полицейский на транспорте выпишет ему соответствующий штраф. Также городские камеры будут фиксировать массовые скопления людей, куда будут выезжать сотрудники правопорядка для проведения разъяснительных бесед с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции в городе.