Волонтеры Свободного приостановили прием заявок на поиск пропавших людей

Фото: instagram.com/grompoisk

Поисково-спасательный отряд «Гром» из города Свободный сообщил в Инстаграме, что волонтеры приостанавливают прием заявок на физический поиск людей, которые пропали без вести. Это связано с эпидемиологической обстановкой.

«Мы добровольческий отряд и в первую очередь во главу угла ставим жизнь и здоровье самих добровольцев. Не имея возможности обеспечить безопасность жизни и здоровья участников отряда, с 1.04.2020 приостанавливаем все физические поиски и прием заявок на них. Отряд временно занимается только информационным поиском дистанционно», – сказано в сообщении.

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#коронавирус #Свободный

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Александр Авдеев