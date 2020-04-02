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сегодня, 09:23 6

В Роспотребнадзоре считают нерабочую неделю недостаточной для противодействия коронавирусу

В Роспотребнадзоре считают нерабочую неделю недостаточной для противодействия коронавирусу
Фото: pixabay.com

Введенная в России нерабочая неделя позволяет снизить степень распространения коронавируса нового типа, однако ее следовало бы продлить. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет сегодня снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время (...) Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней – это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше», – сказала она.

Попова отметила, что особо важно сократить количество контактов, пишет ТАСС. «Вот эта неделя, которую мы проводим, а по факту – это больше, чем семь дней, это 9-10 дней, когда мы разобщены, когда мы имеем возможность не общаться даже в рабочих условиях, это, конечно, большой вклад в дело противодействия распространению вируса», – подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, нужно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Эффект от них уже есть, но он также не наступает сиюминутно. «На сегодняшний день мы видим определений результат, но очевидным он станет только когда разрыв цепочек будет распределен по времени», – добавила она.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    41 минута назад

    Да ну их нахер! Они из бюджета зарплату получат! А предпринимателям?! Писец уже полный! Зачем магазины стройматериалов закрывать? Бытовой техники? Да там народу меньше чем в кэшках толпами бродят !!!

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    41 минута назад

    Да ну их нахер! Они из бюджета зарплату получат! А предпринимателям?! Писец уже полный! Зачем магазины стройматериалов закрывать? Бытовой техники? Да там народу меньше чем в кэшках толпами бродят !!!

  • Rick1979

    Rick1979
    23 минуты назад

    В Амурской области 1 случай, соответственно все убытки, если будет продолжаться "нерабочая неделя" должен компенсировать региональный бюджет. Смысл в отсрочке УСН, если он платится с дохода, а его нет. Надо на период "самоизоляции" отменить все налоги для ИП и СМП, налог на имущество физ.лиз., которое сдается в аренду, т.к. арендаторам из-за этих "нерабочих дней" теперь платить нечем, еще забыли ИП на ЕНВД, которые платят налог не с выручки, которой теперь нет, а с площади или иных показателей. Отсрочка ничего не даст, через 3-6 месяцев двойная выручка не появится, чтобы налоги заплатить.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    17 минут назад

    Согласен с Риком. Государство пока декларирует "копеечную помощь", которая не спасет большинство предпринимателей. Но к сожалению, лучше сейчас продлить режим, а может быть даже сделать его пожестче, что-бы не "попасть" на вирус.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    16 минут назад

    Думаю никто из предпринимателей не хочет "попадать" в итальянскую ситуацию.

  • White Wolf

    White Wolf
    2 минуты назад

    Какой результат она видит?.Как сочередным чартером .гружённым долбо..бами-отдохнувшими ввозится всё новая партия заразы?

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