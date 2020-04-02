Количество россиян, заболевших коронавирусом, приближается к 3 тысячам

В России зарегистрированы 440 новых случаев заражения COVID-19 в 35 регионах. Общее число случаев по состоянию на 1 апреля составляет 2 777.

Число умерших увеличилось на семь и составило 24. 190 граждан – выздоровели (показатель вырос на 69). По количеству случаев заражения COVID-19 по-прежнему лидирует Москва – 1 880. За ней идут Московская область – 134 и Санкт-Петербург – 125.

Распределение по субъектам:

1. Москва – 267 2. Республика Коми – 32 3. Санкт-Петербург – 27 4. Московская область – 15 5. Саратовская область – 11 6. Вологодская область – 7 7. Челябинская область – 7 8. Ленинградская область – 6 9. Республика Бурятия – 6 10. Красноярский край – 6 11. Тульская область – 5 12. Краснодарский край – 5 13. Воронежская область – 4 14. Волгоградская область – 4 15. Пензенская область – 4 16. Омская область – 4 17. Курская область – 3 18. Тамбовская область – 3 19. Ханты-Мансийский АО – 3 20. Брянская область – 2 21. Ивановская область – 2 22. Республика Дагестан – 2 23. Кабардино-Балкарская Республика – 2 24. Республика Северная Осетия – 2 25. Владимирская область – 1 26. Липецкая область – 1 27. Тверская область – 1 28. Чеченская Республика – 1 29. Республика Башкортостан – 1 30. Республика Мордовия – 1 31. Алтайский край – 1 32. Новосибирская область – 1 33. Приморский край – 1 34. Хабаровский край – 1 35. Сахалинская область – 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выписаны по выздоровлении за весь период по России 190 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. После возвращения из-за рубежа в течение 14 дней необходимо строго соблюдать правила изоляции.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, сообщает российский Роспотребнадзор.

В Амурской области по-прежнему зарегистрирован один случай COVID-19, следует из данных официального сайта Стопкоронавирус.рф.

По данным, которые приводит Meduza.io, в мире по числу заболевших лидируют США – 188 172, Италия – 105 792 и Испания – 95 923.