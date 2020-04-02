Чемпионом мира по долгожительству признан 112-летний британец: обзор прессы

Фото: скриншот

О том, что коронавирус передаётся половым путём; об угрозе срыва посевной; о том, что российский синхронист борется за право выступить на Олимпиаде, пишут газеты. Их читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В нарушение всех сложившихся традиций, начну обзор с «Комсомольской правды». Уж так получилось, что лежала она на кипе газет верхней, да еще и лицом ко мне последней страницей. Ну и все! И хоть не листай дальше! И если б не служебный долг…

На остальных страницах – об угрозе срыва посевной (эта угроза у нас появляется каждую весну), равно как угроза срыва уборочной, угроза сохранности урожая и т.п. Еще – о чиновниках, отдыхающих на курортах (будто дома можно нормально отдохнуть).

В общем, как-то очень быстро перелистал я «Комсомолку», и взгляд опять уперся в фото на последней странице, где у девушки вместо купальника – медицинские маски. На первое место в конкурсе «Будь стильной с "КП" очень даже тянет!

Очень интересно

В «Амурской правде» я в первую очередь прочитал большой (и очень интересный) материал Натальи Фадеевой. О чем он? На первый взгляд, о птицах Приамурья – их пристрастиях, повадках, характерах. Об их интеллекте. Но это на первый взгляд. На самом же деле – об увлеченнейшем человеке орнитологе Василии Дугинцове. Василий Антонович о птицах знает если не все, то… Да ладно, беру свое предположение назад. Он знает о птицах абсолютно все. Например, сколько насекомых за день съедает ласточка. И почему воробей никогда не сядет на руку, чтобы полакомиться угощением. И почему нельзя держать птиц в клетках. И почему голуби перестали летать. И как правильно с птицами разговаривать. Как, вы не знали, что птицы умеют разговаривать?! Тогда срочно познакомьтесь с гостем редакции – птицелюбом Василием Антоновичем Дугинцовым.

Также в номере

Далее я прочитал статью Ирины Ворошиловой о жителе Сергеевки Дмитрии Сиянове. Вот-вот ветерану войны исполнится 96 лет. И все бы ничего, да давление скачет, что вполне понятно: на плечи давят не самые легкие годы жизни. А вообще, секреты долголетия очень простые: постоянный труд и никакого табака и водки. Даже китайцы удивлялись (это во время войны), мол, как это так – русский, а не пьет! Воинских специальностей Дмитрия Матвеевича не перечесть – был и пулеметчиком, и хлебопеком, и заряжателем гранат, и…

Интересен и семейный альбом ветерана, в нем можно найти даже дореволюционные снимки его родовы. Сияновы – в числе основателей Сергеевки. В общем, читайте «Амурку», не пожалеете.

Полный абзац

Кстати, о долголетии. Раскрываем «Российскую газету» и видим заметку об англичанине Роберте Уэйтоне, ставшим чемпионом мира по долгожительству: 29 марта ему исполнилось 112 лет. Пишут: элегантный, симпатичный, интеллигентный человек с изящной бородкой. Учитывая, что не самый бедный – так значит, еще и завидный жених. Увлечения – самые разносторонние. Помимо книг и соседок по дому престарелых, где он проживает, интересуется еще и – не поверите! – строительством ветряных мельниц. У Боба трое детей, десять внуков и двадцать пять правнуков и праправнуков. И уважительно покачивая головой, особенно после упоминания о соседках, я переворачиваю страницу.

На посошок

На другой странице этой же газеты прочел о том, что синхронист, то есть спортсмен, занимающийся синхронным плаванием, Александр Мальцев борется за то, чтобы выступить на Олимпийских играх. Посмотрел я на его вытянутую из воды ногу с педикюром и в очередной раз убедился в том, что мне больше нравятся женщины. Как тут опять не посмотреть на последнюю страницу «Комсомолки»?!

После чего, пробежав взглядом по заметке о том, что коронавирус передается, в том числе и половым путем, отложил газету в сторону. То есть на половом пути и заканчиваю обзор.