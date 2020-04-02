Благовещенску помогут осветить две центральные улицы

Центр развития территорий (ЦРТ) в своем Инстаграме сообщил, что «решил помочь Благовещенску». Специалисты готовят рекомендации по освещению двух центральных улиц города – Ленина и 50-летия Октября.

«Что мы сделали? Начали с анализа опыта других городов России и мира. Посмотрели, как сделать удобно и красиво. Нашли среди всех вариантов хорошие примеры, разработали на их основе макет фонарей и дополнили все это рекомендациями для муниципалитета», – сказано в сообщении.

Отмечается, что результатом работы является комплексное решение. Было проработано много вопросов – от мест расположения фонарей до требований к их антивандальному покрытию.

Ранее Центр развития территорий спрашивал у жителей Благовещенска, как благоустроить реку Бурхановку.