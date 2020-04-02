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сегодня, 08:47 3

Благовещенску помогут осветить две центральные улицы

Благовещенску помогут осветить две центральные улицы
Фото: pixabay.com

Центр развития территорий (ЦРТ) в своем Инстаграме сообщил, что «решил помочь Благовещенску». Специалисты готовят рекомендации по освещению двух центральных улиц города – Ленина и 50-летия Октября.

«Что мы сделали? Начали с анализа опыта других городов России и мира. Посмотрели, как сделать удобно и красиво. Нашли среди всех вариантов хорошие примеры, разработали на их основе макет фонарей и дополнили все это рекомендациями для муниципалитета», – сказано в сообщении.

Отмечается, что результатом работы является комплексное решение. Было проработано много вопросов – от мест расположения фонарей до требований к их антивандальному покрытию.

Ранее Центр развития территорий спрашивал у жителей Благовещенска, как благоустроить реку Бурхановку.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а то без них не знали-интересно сколько денег за это затрачено?

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    36 минут назад

    А сколько улиц в городе без освещения. Политехническая в р-не кадетского корпуса, как у негра... Эх хозяева, мать вашу.

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    36 минут назад

    А сколько улиц в городе без освещения. Политехническая в р-не кадетского корпуса, как у негра... Эх хозяева, мать вашу.

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