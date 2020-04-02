Выбор читателей за 1 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 1 апреля.

1 апреля в Благовещенске будет ограничено движение транспорта на улице Ленина. Это участок между улицей Калинина и переулком Уралова, в районе дома № 181.

Коронавирус мог появиться в результате борьбы врачей с другими вирусными заболеваниями. После того как медики справятся с COVID-19, ему на смену может прийти еще более агрессивная инфекция.

В мире продолжает набирать обороты пандемия коронавируса. В России – больше двух тысяч зараженных, и их количество каждые сутки увеличивается в геометрической прогрессии. 17 человек скончались. Но в Амурской области некоторые отказываются воспринимать эту угрозу всерьез и игнорируют призывы оставаться дома, чтобы не заразиться самим и не заразить окружающих.

В Краснодарском крае объявлен карантин. Об этом в Инстаграме сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен в зависимости от ситуации.