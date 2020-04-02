В Амурской области созданы мобильные группы для охраны мигрирующих птиц

В Амурской области созданы мобильные группы для охраны водоплавающих птиц в период массового пролета. Усиленные патрули работают в четырех южных районах области — Михайловском, Тамбовском, Константиновском и Ивановском. Эти территории наиболее привлекательны для отдыха гусей и уток во время миграции.

В состав мобильных групп входят служащие амурского управления по охране животного мира и сотрудники Дирекции по охране и использованию объектов по охране животного мира и ООПТ области. Специалисты круглосуточно дежурят в местах массовых скоплений птиц и на прилегающей территории, сообщает амурское правительства.

«Из-за теплой погоды первые гуси прилетели в регион уже во второй половине марта и продолжают прибывать. Птицы массово собираются на полях, где им проще прокормиться во время передышки до следующего перелета. Проблема в том, что есть амурчане, которые не хотят ждать открытия охоты. Есть люди, которые едут "просто посмотреть" и, конечно, пугают птиц, лишая их необходимого отдыха и покоя. Основная задача мобильных групп — не допустить таких случаев, а также фактов браконьерства», — рассказал замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.