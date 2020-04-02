Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:58 4

В Амурской области созданы мобильные группы для охраны мигрирующих птиц

В Амурской области созданы мобильные группы для охраны мигрирующих птиц
Фото: pixabay.com

В Амурской области созданы мобильные группы для охраны водоплавающих птиц в период массового пролета. Усиленные патрули работают в четырех южных районах области — Михайловском, Тамбовском, Константиновском и Ивановском. Эти территории наиболее привлекательны для отдыха гусей и уток во время миграции.

В состав мобильных групп входят служащие амурского управления по охране животного мира и сотрудники Дирекции по охране и использованию объектов по охране животного мира и ООПТ области. Специалисты круглосуточно дежурят в местах массовых скоплений птиц и на прилегающей территории, сообщает амурское правительства.

«Из-за теплой погоды первые гуси прилетели в регион уже во второй половине марта и продолжают прибывать. Птицы массово собираются на полях, где им проще прокормиться во время передышки до следующего перелета. Проблема в том, что есть амурчане, которые не хотят ждать открытия охоты. Есть люди, которые едут "просто посмотреть" и, конечно, пугают птиц, лишая их необходимого отдыха и покоя. Основная задача мобильных групп — не допустить таких случаев, а также фактов браконьерства», — рассказал замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Просмотров всего: 267

#животные

распечатать


Происшествия 6

Двух косуль поймали в Амурской области, одну убили
Происшествия 17

В Новобурейском мужчины затащили в гараж раненого дикого козла и убили (видео)
Общество

Как в русских сказках: в Тынде для белочек соорудили теремок (фото, видео)
В России и мире

На Суматре убили 4-метрового крокодила-каннибала
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Открытие то будет или прикроют всё?

  • Руслo

    Руслo
    1 час назад

    Мы вчера начали сбор подписей под обращением губернатору против закрытия весенней охоты. Группу в вацапе и на change.org

  • Руслo

    Руслo
    1 час назад

    Мы вчера начали сбор подписей под обращением губернатору против закрытия весенней охоты. Группу в вацапе и на change.org

  • Лесник28

    Лесник28
    38 минут назад

    О закрытии речи нет...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь