Гороскоп 2 апреля: Близнецам необходимо остаться дома, а Рыбы окажутся в тупике

Восход Солнца: 06:03

Заход Солнца: 19:03

Солнце в Овне.

Овен. День посвящен работе над собой, духовному росту и обновлению. Ничего значительного не предпринимайте. Откажитесь от домашней работы в первой половине дня. Посвятите день самоуглублению, самообразованию, пересмотру всей системы ценностей.

Телец. Вас ожидает напряженный день. Постарайтесь воздержаться от резких слов и раздражения. Не следует посвящать в свои планы ненадежных людей, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. Не принимайте предложений о легких доходах.

Близнецы. Этот день обещает немало сюрпризов и неприятностей в сфере личной жизни. Интимные встречи лучше отменить, так как вероятна ссора или недовольство друг другом. От Вас потребуется максимальная гибкость и такт. Жизнь сама подскажет Вам нужный выход из проблем. Сегодня, если можно, посидите дома, отмените все встречи и визиты.

Рак. День благоприятен для занятий спортом и любой физической работой. Вероятны разговоры с давними друзьями или родственниками. Покровительство Венеры принесет в личную жизнь любовь и нежность. Раки будут склонны пойти на поводу своих страстей, что станет источником многих неприятностей.

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Лев. Опасный и тяжелый день в плане здоровья. Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы.

Дева. Благоприятный день. Будьте сегодня начеку и не пропустите выгодной сделки. Наступает благоприятное время для тех, кто учится, занимается наукой или спортом. Не исключены споры, решающим аргументом в которых станет обладание большим объемом информации.

Весы. День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок. Звезды рекомендуют не настаивать на своем мнении. Не придавайте большого значения событиям, требующим кардинальных перемен.

Скорпион. Напряженный день. Переутомление может быть чревато депрессией, а возникшее чувство недовольства собой усилит раздражительность, что может повлечь за собой ссоры в семье. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться – это ненадолго. Решительно беритесь за новое дело - и вы сможете успешно довести его до конца.

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Стрелец. Этот день связан с преобразованиями космической энергии. Несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены по заслугам, ошибки же будут стоить дорого. Вероятно, что сегодня Вы получите известие, которое может повлиять на отношения с близким человеком и в корне изменить ваше настоящее положение.

Козерог. Критический день. Возможно, что Вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия,болезни.

Водолей. Сатанинский день. Возможны смятение чувств, нервные стрессы, печаль. Беспечное отношение к своему здоровью, работа на износ приведут к болезни или разочарованию. Остерегайтесь эгоизма и зависти — вполне вероятно, что все неудачи в личной жизни или ошибки в работе будут из-за них.

Рыбы. Первая половина дня неблагоприятна — осуществлению ваших желаний и замыслов будут препятствовать досадные мелочи и недоразумения.Сегодня не исключены разногласия и ссоры с близким человеком — скажется усталость и перенапряжение. Ваши отношения могут зайти в тупик.

Астролог: Вальдемар Небоходцев