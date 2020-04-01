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1апреля
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сегодня, 21:29 4

Прибывших из других регионов в Приамурье обязали к самоизоляции

Прибывших из других регионов в Приамурье обязали к самоизоляции

Граждан, прибывших из других регионов России в Амурскую область, обязали к двухнедельной изоляции. Соответствующее распоряжение дал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Глава региона внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу, всем лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области, в случае прибытия из других регионов РФ необходимо незамедлительно сообщить об этом на горячую линию по номеру 112, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания. Сообщить и обеспечить соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия по месту жительства или временного пребывания.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медорганизации и сообщать о своём прибытии в Амурскую область из другого региона России.

Как сообщало Амур.инфо, выдерживать дома 14-дневный карантин обязаны все граждане, прибывшие в Россию из-за границы. В случае обнаружения признаков респираторных заболеваний их должны госпитализировать в медицинское учреждение.

Кроме того, режим самоизоляции на дому в Приамурье распространяется на граждан старше 65 лет и людей, имеющих определенные виды заболеваний.

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#коронавирус #политика

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    41 минута назад

    А больничный будет?

  • Asd456

    Asd456
    34 минуты назад

    С какого числа прибывшим необходимо изолироваться, друг спрашивает

  • Gorojanka

    Gorojanka
    17 минут назад

    Ответственности за несоблюдение режима самоизоляции нет, за несообщение о прибытии из другого региона нет, следовательно будут те, кто об этом сообщать не будет и режим самоизоляции соблюдать не будет.

  • starco

    starco
    1 минута назад

    GorojankaОтветственности за несоблюдение режима самоизоляции нет, за несообщение о прибытии из другого региона нет, следовательно будут те, кто об этом сообщать не будет и режим самоизоляции соблюдать не будет.


    Ответственность уже есть. Со штрафами и уголовкой. Не учите людей плохому.

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