Прибывших из других регионов в Приамурье обязали к самоизоляции

Граждан, прибывших из других регионов России в Амурскую область, обязали к двухнедельной изоляции. Соответствующее распоряжение дал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Глава региона внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу, всем лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Амурской области, в случае прибытия из других регионов РФ необходимо незамедлительно сообщить об этом на горячую линию по номеру 112, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания. Сообщить и обеспечить соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия по месту жительства или временного пребывания.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медорганизации и сообщать о своём прибытии в Амурскую область из другого региона России.

Как сообщало Амур.инфо, выдерживать дома 14-дневный карантин обязаны все граждане, прибывшие в Россию из-за границы. В случае обнаружения признаков респираторных заболеваний их должны госпитализировать в медицинское учреждение.

Кроме того, режим самоизоляции на дому в Приамурье распространяется на граждан старше 65 лет и людей, имеющих определенные виды заболеваний.