Белогорск онлайн: до пиковой нагрузки еще далеко

Фото: администрация Белогорска

Жители Белогорска в условиях вынужденной самоизоляции активнее используют интернет. Провайдеры, анализируя рост онлайн активности с 30 марта, отмечают, что трафик еще далек от пиковой нагрузки «новогодних каникул». Однако в среднем утилизация канала связи сети повысилась.

Жители Белогорска в условиях вынужденной самоизоляции активнее используют интернет. Провайдеры, анализируя рост онлайн активности с 30 марта, отмечают, что трафик еще далек от пиковой нагрузки «новогодних каникул». Однако в среднем утилизация канала связи сети повысилась.

«Это в Европе возникли существенные трудности с интернетом, а российская телеком-инфраструктура работоспособней, чем европейская, – отметил технический директор компании «А-линк» Станислав Заяц. – Россия вошла в топ-15 стран с самым стабильным интернетом. У нас действительно дешевый и быстрый интернет, в сравнении с Европой. Скорость в среднем достигает 100 мегабит в секунду. Это позволяет смотреть онлайн фильмы в HD-качестве».

Наименьшая активность в сети наблюдается в период с 3 часов ночи до 6 часов утра. Наивысшая – с 9 часов вечера и до часу ночи. За последние двое суток по сети «А-линк» было зафиксировано 7 терабайт скачанной информации. Для сравнения, это более 3 тысяч кинофильмов в хорошем качестве. За март показатель составил почти 150 терабайт.

Как информировала пресс-служба администрации Белогорска, ранее глава города Станислав Мелюков встречался с представителями интернет-провайдеров, работающих на территории Белогорска. Представители организаций выразили готовность к работе в условиях удаленки и массового использования интернета населением. По поручению главы города, на официальном сайте белогорск.рф в разделе «Стопкоронавирус» есть спецрубрикатор, посвященный обеспечению телекоммуникационной связи. Здесь указаны номера техподдержек провайдеров и режим их работы.