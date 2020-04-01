В Белогорске о самоизоляции оповещают с помощью системы оповещения и громкоговорителей

Фото: администрация Белогорска

Жителей Белогорска оповещают о самоизоляции через городскую систему оповещения и громкоговорители машин ГИБДД и ППС.

«Внимание всем! Дни с 28 марта по 5 апреля объявлены нерабочими. В регионе введены жесткие ограничительные меры, – говорится в обращении. – В это время вы обязаны оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Ваше ответственное поведение жизненно важно. Вы обязаны соблюдать эти правила, чтобы сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса!»

Системы оповещения в Белогорске была полностью заменена на современную по решению главы города в мае 2019 года. Охват вещания – 2,5 километра в центральной части города: от переулка Паркового до улицы Партизанской. В других микрорайонах улицы патрулируют представители правоохранительных органов.

«Несколько автопатрулей ДПС и ППСП, оповещающих об ограничительных мерах в Белогорске, горожане заметили на улицах города с вечера 30 марта, – рассказала заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России "Белогорский", подполковник полиции Светлана Куртукова. – По улицам города патрулируют машины с включенными проблесковыми маячками».

По громкоговорителю сотрудники полиции предупреждают, что покидать свои дома без крайней необходимости нельзя, и напоминают, что нужно слушать указания медиков. Патруль проходит по всем улицам Белогорска. Всего, в разное время суток, на территории города несут службу 8 автопатрулей.

«Мы сидели на кухне, когда услышали звуки сирен. Было это приблизительно в районе 8 часов вечера. Я подошла к окну и увидела, как по улице Ленина едет машина ДПС. Услышала из оповещения про то, что необходимо оставаться дома. Страха особого не было, просто становится понятно, что ситуация достаточно серьезная», – приводит высказывание одной из жительниц Белогорска Анны Удодовой пресс-служба администрации города.