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В первый день апреля из Китая в Благовещенск вернулись семь человек

В первый день апреля из Китая в Благовещенск вернулись семь человек

По официальным данным, 1 апреля в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, вернулись 7 человек. Из них 5 россиян и 2 гражданина КНР с видом на жительство в РФ.

По аналогичному коридору через смешанный пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 87 граждан КНР.

По достигнутым ранее договоренностям с китайской стороной, временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ на этой неделе будет организован в пятницу, 3 апреля, с 14:00. Последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени, сообщает областное правительство.

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#Китай #коронавирус #таможня

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