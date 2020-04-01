Двух косуль поймали в Амурской области, одну убили

Сразу о двух косулях, забежавших на территории населенных пунктов, сообщили амурчане в управление по охране животного мира Приамурья. В Свободном и поселке Новобурейский диких копытных загнали собаки. Однако финал истории для животных оказался разным.

Одну косулю благодаря неравнодушным горожанам удалось спасти и выпустить в дикую природу. Вторая стала жертвой «голодных» местных жителей.

В Свободном собаки загнали самца косули на территорию частного сектора в районе Суражевки. Животное, спасаясь от верной гибели, перемахнуло через забор. Однако выбраться с подворья самостоятельно не смогло. Заметив, что по двору мечется и натыкается на ограждения косуля, местные жители обратились в управление по охране животного мира области.

Приехавшие на место служащие управления поймали испуганного самца. Поскольку серьезных повреждений у него не было и ветеринарная помощь не требовалась, животное вывезли за город и выпустили в дикую природу.

В Новобурейском, спасаясь от стаи собак, косуля забежала в гаражный массив на окраине поселка. Местный житель увидел, как псы повалили на землю кричащее от ужаса животное. Собак мужчина отогнал, но помогать дикой козочке намерения не имел. Вместо этого он с товарищем за ноги затащил перепуганное животное в свой гараж и перерезал ему горло.

Однако, как оказалось, крики косули слышали соседи. Они и вызвали на место происшествия сотрудников полиции и управления по охране животного мира. Специалисты, к сожалению, опоздали. И застали в гараже процесс разделки туши, сообщает амурское охотуправление.

В отношении жителя поселка составлены материалы. По данному факту ведет разбирательство полиция.