В Крыму введут карантин

Власти Крыма в связи с распространением коронавируса в ночь на 2 апреля введут в регионе карантин. На Крымском мосту организуют пункты проверки автотранспорта, сообщил в среду на ежедневном совещании глава региона Сергей Аксенов.

«С 00:00 [2 апреля] будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100 % досмотр всего автомобильного транспорта», – цитирует ТАСС Аксенова.

Он также поручил правительству Крыма организовать осмотр всех поездов и пассажиров, следующих через Крымский мост, проводить усиленный досмотр в аэропорту Симферополя.

«До 17:00 [1 апреля] будет опубликован перечень требований к гражданам, которые спокойно, без всяких проблем могут заехать – это крымчане и граждане Российской Федерации, у которых собственность здесь есть», – добавил Аксенов.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2 832 человека, из них на самоизоляции – 2 758 человек, в стационарах – 64 человека, в обсерваторах – 10 человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заболевших – средней степени тяжести и удовлетворительное. Первого заболевшего в Крыму выявили 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.