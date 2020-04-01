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1апреля
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сегодня, 17:42 0

Благовещенцы делятся опытом самоизоляции в социальных сетях

Благовещенцы делятся опытом самоизоляции в социальных сетях
Фото: admblag.ru

К акции в соцсетях под хэштегом #ядома_блг ежедневно присоединяется все больше благовещенцев. Они активно делятся рецептами полезных блюд, осваивают технику хендмейда и «спасают мир» в виртуальной реальности.

Ответственные горожане стараются превратить вынужденное нахождение дома в полезное и интересное времяпрепровождение. Так, некоторые, чьи дни рождения выпали на период изоляции, с удовольствием празднуют в компании домашних животных, не забывая при этом вместе задуть свечи на торте собственного приготовления. Те, кому все-таки немного взгрустнулось, поднимают себе настроение, публикуя красочные снимки с отдыха, сделанные до пандемии.

Практичные благовещенцы осваивают новые техники рукоделия и изготовления защитных масок, а также предлагают «бесконтактную» доставку своих изделий, сообщает администрация Благовещенска.

Посты в инстаграм-аккаунтах под хэштегом #ядома_блг могут размещать как частные лица, так и любые организации и учреждения. Автор самой интересной публикации получит приз для лучшего времяпрепровождения.

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