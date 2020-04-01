Смертельно больной женщине отменили операцию из-за пандемии коронавируса

В Великобритании смертельно больной пациентке с раком кишечника отменили операцию из-за пандемии Covid-19. Операция отложена минимум на три месяца.

40-летняя Бет Первис (Beth Pervis) рассказала, что в 2016 году в ее кишечнике обнаружили опухоль. С тех пор рак распространился также на легкие. В 2020 году ей планировали сделать операцию, однако из-за коронавируса лечение перенесли на более поздний срок. «Я в отчаянии. Я возлагала все надежды на эту операцию. Лечение могло продлить мне жизнь», – рассказала женщина.

Национальная служба здравоохранения Англии отложила все несрочные операции как минимум на три месяца, чтобы освободить палаты в городских больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией. Первис подчеркнула, что понимает важность принятых властями мер, однако ей было непросто смириться с произошедшим, так как она может не дожить до операции и умереть в любой момент.

30 марта стало известно, что в России все несрочные плановые операции также будут отложены, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения в связи с коронавирусом, сообщает «Лента.ру».

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 25 тысяч человек. Скончались 1,8 тысячи инфицированных, 179 человек выздоровели. В России зафиксировано 2 777 случаев заболевания, 24 человека скончались.