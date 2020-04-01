Амурчанин, совершивший смертельное ДТП, получил 5 лет строгого режима

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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Прогресс. Мужчину наказали реальным лишением свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух людей.

Установлено, что в июне 2019 года амурчанин, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. Мужчина, не выбрав скорость, позволявшую контролировать движение транспорта, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем. В машине вместе с жителем Прогресса находились двое пассажиров – мужчина и женщина. Им были причинены телесные повреждения, от которых они скончались.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе то, что амурчанин совершил преступление в период условно-досрочного освобождения. Ему назначили по совокупности преступлений 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

За родственниками погибших сохранили право обратиться в суд для взыскания с жителя Прогресса материального и морального ущерба.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Райчихинска. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.