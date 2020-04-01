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Россиян обязали соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Россиян обязали соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга
Фото: www.youtube.com/

Все граждане должны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, ограничение не распространяется только на поездки в такси. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном в среду, 1 апреля, на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», – говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 апреля, пишет ТАСС.

Кроме того, Роспотребнадзор обязал регионы РФ проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами. «Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; констатировавших с больными с COVID-19; с диагнозами "внебольничная пневмония"; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания», – говорится в документе.

Кроме того, тест на наличие инфекции должны сдавать медработники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, – один раз в неделю, а в случае появления симптомов – немедленно, а также лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (при появлении симптомов респираторного заболевания).

Согласно документу, лабораторную диагностику COVID-19 в субъектах РФ могут проводить как государственные, так и частные медорганизации, имеющие разрешение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности и обученный персонал. Главы региональных минздравов ежедневно должны собирать информацию и предоставлять данные в федеральные бюджетные учреждения здравоохранения о наличии тест-систем и числе проводимых исследований во всех лабораториях. Главы регионов также должны контролировать обязательное ношение масок сотрудниками общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов.

«При получении положительного результата на COVID-19 незамедлительно информировать территориальные органы Роспотребнадзора в субъектах РФ и направлять биологический материал в федеральные бюджетные учреждения здравоохранения – центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ», – говорится в постановлении. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ведомство также поручило обеспечить обязательную изоляцию всех граждан, вернувшихся в РФ, сроком на две недели со дня прибытия в страну.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», – говорится в документе.

В частности, для прибывших в аэропорты Москвы и проживающих в столице и Московской области карантин обеспечивается в домашних условиях. Для лиц, проживающих в субъектах РФ и прибывших в столичный или региональные аэропорты, – в условиях обсерватора. Также должна быть обеспечена безопасная транспортировка данных граждан в места изоляции.

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#закон #коронавирус

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Комментарии
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  • 55

    55
    44 минуты назад

    У нас действительно все шизики во власти???

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