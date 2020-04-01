Амурчанам запретили групповые выезды на природу в районе границы

Пограничное управление ФСБ России по Амурской области информирует жителей Приамурья о введении ограничений. Меры связаны с недопущением распространения вирусной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

До 1 июня пропуск лиц и транспортных средств за рубеж инженерно-технических сооружений с целью отдыха, любительского лова рыбы, сбора дикоросов, охоты будет ограничен, а групповые выезды запрещены.

Пропуск для посещения пограничной зоны, а также разрешение на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, выпас скота в пограничной зоне можно получить через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», почтовым отправлением на адреса служб в городах Сковородино, Шимановск, Райчихинск, а также на адрес электронной почты pu.amurobl@fsb.ru.

Готовые документы можно получить по предварительной записи по телефонам: 39-61-46, 39-61-90, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.