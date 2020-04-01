Россиян предупредили о возможной вспышке нового опасного вируса

Коронавирус мог появиться в результате борьбы врачей с другими вирусными заболеваниями. После того как медики справятся с COVID-19, ему на смену может прийти еще более агрессивная инфекция.

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров рассказал, что за прошедшие 15 лет врачи смогли практически полностью искоренить грипп типа А и Б с помощью прививок. Теперь на место этого заболевания пришел коронавирус.

«Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», – объяснил вирусолог.

По мнению Гундарова, после завершения пандемии может возникнуть более опасное заболевание. «В частности, коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», – цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Он также подчеркнул, что медики заметили то, что распространение коронавируса идет по синусоиде. Летом инфекция может исчезнуть, а зимой вновь появиться.

Гундаров отметил, что современная медицина не диагностирует COVID-19. Она диагностирует набор коронавирусов, среди которых возможен и COVID-19. Он выразил сомнение в том, что все регистрируемые случаи смерти действительно вызваны распространением именно этого вируса.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года. За это время COVID-19 заболели более 860 тысяч людей по всему миру. В России зафиксировано 2 777 случаев инфицирования.