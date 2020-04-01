Управление ЗАГС советует амурчанам перенести регистрацию браков (видео)

Фото: скриншот видео

В амурском управлении ЗАГС жителям региона рекомендуют перенести регистрацию браков. Сейчас в Приамурье пары расписывают только по уважительным причинам – это беременность, служба в армии, работа вахтовым методом, ипотека.

«На наше имя пришло письмо замминистра юстиции, который контролирует нашу деятельность. Он рекомендует парам перенести свадьбы на более благоприятный период – это июнь. Для тех пар, которые имеют уважительные причины или отказываются от переноса, предложено осуществлять регистрацию брака в не торжественной обстановке и без гостей, что мы на сегодня и делаем.

Мы сейчас обсудили, что у нас может относиться к особым условиям. Это, например, оформление парами ипотеки. Основное – это, конечно, наличие беременности. Если пара хочет зарегистрировать брак и родить ребенка в законном браке, указать законных родителей, мы не будем отказывать. Распишем и в случае, если молодой человек призывается в армию, убывает в горячие точки или работает вахтовым методом. Но это не окончательное решение, ситуация меняется каждый час. Если нам поступят какие-то другие распоряжения от государственных органов власти, мы будем вводить их в действие и доводить до наших граждан», – рассказала руководитель амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

Она также добавила, что органы ЗАГС сейчас не принимают заявления на развод, установление отцовства, усыновление, смену имени, выдачу справок. Проводится регистрация рождения и смерти.