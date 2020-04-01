В китайском Хэйхэ прошла акция памяти в честь советских воинов, погибших в 1945 году

Мэр Благовещенска Валентина Калита обратилась к мэру города Хэйхэ Ли Шифэн с просьбой в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне помочь провести уборку мемориалов и захоронений советских воинов, погибших при освобождении Китая от японских захватчиков.

Традиционно представители России и Китая совместно возлагают цветы и проводят мероприятия по уборке монументов. Церемонии проводятся весной – в преддверии китайского праздника поминовения усопших (Цинмин).

Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки российская сторона не смогла принять участие в церемонии. Поэтому по просьбе администрации Благовещенска и Совета ветеранов города во вторник, 31 марта, руководители и сотрудники Канцелярии иностранных дел Народного правительства города Хэйхэ провели уборку монумента воинам-героям советской Красной армии и почтили их память, сообщает администрация Благовещенска.

«В этом году во всем мире празднуется 75-летие Победы в антифашистской войне, а также в Китае отмечается 75-летие Победы над японскими захватчиками, – сказал начальник Канцелярии иностранных дел Народного правительства города Хэйхэ Ло Фэй. – 75 лет назад Красная армия СССР переправилась через реку Амур, решительно и непоколебимо вступив в бой на китайской стороне против японской армии, отдавая свои жизни и проливая свою кровь для того, чтобы Китай одержал окончательную победу над врагом. Нынешнее и последующие поколения должны вечно помнить их подвиг и быть благодарными за героический поступок каждого солдата. Дружба народов двух стран, России и Китая, передается из поколения в поколение!».

Как отмечает китайская сторона, сегодня в условиях пандемии, Благовещенск и Хэйхэ оказывают друг другу посильную помощь, показывая, что и в мирное время народы связывает крепкая дружба.