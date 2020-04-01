Я нагло нарушала карантин: в Благовещенске есть люди, открыто игнорирующие призыв оставаться дома

В мире продолжает набирать обороты пандемия коронавируса. В России – больше двух тысяч зараженных, и их количество каждые сутки увеличивается в геометрической прогрессии. 17 человек скончались. Но в Амурской области некоторые отказываются воспринимать эту угрозу всерьез и игнорируют призывы оставаться дома, чтобы не заразиться самим и не заразить окружающих.

В Приамурье, как и во всей стране, в разгаре объявленная президентом нерабочая для многих неделя. Всем жителям рекомендовано оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Пожилым людям, которые находятся в группе риска, советуют и вовсе не покидать жилье, а за всем необходимым обращаться к близким или волонтерам.

Закрыты образовательные и развлекательные учреждения, многие магазины. Предприниматели несут колоссальные убытки. Но власти объясняют – иначе нельзя, режим самоизоляции – на сегодняшний день самый действенный способ не допустить распространение инфекции, убившей во всем мире уже больше 40 тысяч человек.

Но пока одни несут огромные финансовые потери, теряя средства к существованию, другие продолжают жить обычной жизнью и воспринимают эту нерабочую неделю как каникулы или мини-отпуск. И даже бравируют этим в социальных сетях.

«Внимание, сейчас будут истории, подтверждающие, что я нагло нарушала карантин и гуляла с людьми. Потому что я 2 месяца ждала эту поездку и часов 10 летела через всю странуы не для того, чтобы сидеть дома. Я даже с родителями вижусь только по вечерам, потому что они работают, как и половина города. Карантин же», – так написала на своей странице в социальной сети молодая девушка, прилетевшая в Благовещенск рейсом из Москвы. Также она выложила фото прогулок на городской набережной.

Одну из фотографий девушка подписала на английском языке: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее, так ведь?».

При этом в столице, откуда прилетела гостья, по последним данным, более 1 600 человек заражены коронавирусом. Скончались 11 человек. Несмотря на это, пассажиров, прибывающих в областной центр Приамурья на внутренних рейсах, не обследуют и не обязывают садиться на 14-дневный карантин, в отличие, например, от туристов из Таиланда – там 1 651 зараженный и 10 умерших – и Вьетнама, где заражены 207 человек и ни одной официальной смерти от коронавируса.

В Приамурье уже выявлен первый случай коронавируса, но свободно передвигаться по городу благовещенцам официально никто не запрещал. Все пожелания о самоизоляции носят рекомендательный характер. Об этом говорят и на горячей линии по коронавирусу, и на горячей линии амурского Роспотребнадзора.

Официального карантина, за который теперь предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность, в Амурской области нет, и некоторые продолжают этим пользоваться, несмотря на то, что в соседних регионах Дальнего Востока продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Накануне вечером стало известно о трех положительных тестах жителей Еврейской автономной области.

Так, в социальных сетях появилось видео, на котором автор разглядел, как благовещенцы вместе с детьми во дворе дома жарят шашлык.

Некоторые спортсмены активно размещают призывы в соцсетях собираться на набережной для тренировок, мотивируя это хорошей погодой и свободным временем. А это фото группы подростков было сделано в одном из дворов микрорайона.

Повлиять на них теоретически могут сотрудники полиции. Из-за коронавируса, если где-то в Благовещенске патрули ДПС или ППС увидят детей и подростков до 16 лет без родителей, то их остановят и уже вместе дождутся приезда их законных представителей. «Также с детьми и их родителями будет проведена профилактическая беседа о необходимости оставаться сейчас дома», – разъясняют в городской полиции.

Всем остальным, кто, несмотря на просьбы и предупреждения, продолжает жить как прежде, не желая менять свои привычки, напоминают о печальном опыте европейских стран, где также поначалу не все жители воспринимали угрозу серьезно, за что многие поплатились здоровьем и даже жизнью.