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Я нагло нарушала карантин: в Благовещенске есть люди, открыто игнорирующие призыв оставаться дома

Я нагло нарушала карантин: в Благовещенске есть люди, открыто игнорирующие призыв оставаться дома

В мире продолжает набирать обороты пандемия коронавируса. В России – больше двух тысяч зараженных, и их количество каждые сутки увеличивается в геометрической прогрессии. 17 человек скончались. Но в Амурской области некоторые отказываются воспринимать эту угрозу всерьез и игнорируют призывы оставаться дома, чтобы не заразиться самим и не заразить окружающих.

В Приамурье, как и во всей стране, в разгаре объявленная президентом нерабочая для многих неделя. Всем жителям рекомендовано оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Пожилым людям, которые находятся в группе риска, советуют и вовсе не покидать жилье, а за всем необходимым обращаться к близким или волонтерам.

Закрыты образовательные и развлекательные учреждения, многие магазины. Предприниматели несут колоссальные убытки. Но власти объясняют – иначе нельзя, режим самоизоляции – на сегодняшний день самый действенный способ не допустить распространение инфекции, убившей во всем мире уже больше 40 тысяч человек.

Но пока одни несут огромные финансовые потери, теряя средства к существованию, другие продолжают жить обычной жизнью и воспринимают эту нерабочую неделю как каникулы или мини-отпуск. И даже бравируют этим в социальных сетях.

«Внимание, сейчас будут истории, подтверждающие, что я нагло нарушала карантин и гуляла с людьми. Потому что я 2 месяца ждала эту поездку и часов 10 летела через всю странуы не для того, чтобы сидеть дома. Я даже с родителями вижусь только по вечерам, потому что они работают, как и половина города. Карантин же», – так написала на своей странице в социальной сети молодая девушка, прилетевшая в Благовещенск рейсом из Москвы. Также она выложила фото прогулок на городской набережной.

Одну из фотографий девушка подписала на английском языке: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее, так ведь?».

При этом в столице, откуда прилетела гостья, по последним данным, более 1 600 человек заражены коронавирусом. Скончались 11 человек. Несмотря на это, пассажиров, прибывающих в областной центр Приамурья на внутренних рейсах, не обследуют и не обязывают садиться на 14-дневный карантин, в отличие, например, от туристов из Таиланда – там 1 651 зараженный и 10 умерших – и Вьетнама, где заражены 207 человек и ни одной официальной смерти от коронавируса.

В Приамурье уже выявлен первый случай коронавируса, но свободно передвигаться по городу благовещенцам официально никто не запрещал. Все пожелания о самоизоляции носят рекомендательный характер. Об этом говорят и на горячей линии по коронавирусу, и на горячей линии амурского Роспотребнадзора.

Официального карантина, за который теперь предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность, в Амурской области нет, и некоторые продолжают этим пользоваться, несмотря на то, что в соседних регионах Дальнего Востока продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Накануне вечером стало известно о трех положительных тестах жителей Еврейской автономной области.

Так, в социальных сетях появилось видео, на котором автор разглядел, как благовещенцы вместе с детьми во дворе дома жарят шашлык.

Некоторые спортсмены активно размещают призывы в соцсетях собираться на набережной для тренировок, мотивируя это хорошей погодой и свободным временем. А это фото группы подростков было сделано в одном из дворов микрорайона.

Повлиять на них теоретически могут сотрудники полиции. Из-за коронавируса, если где-то в Благовещенске патрули ДПС или ППС увидят детей и подростков до 16 лет без родителей, то их остановят и уже вместе дождутся приезда их законных представителей. «Также с детьми и их родителями будет проведена профилактическая беседа о необходимости оставаться сейчас дома», – разъясняют в городской полиции.

Всем остальным, кто, несмотря на просьбы и предупреждения, продолжает жить как прежде, не желая менять свои привычки, напоминают о печальном опыте европейских стран, где также поначалу не все жители воспринимали угрозу серьезно, за что многие поплатились здоровьем и даже жизнью.

Просмотров всего: 2768

#жизнь #коронавирус

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Общество

Благовещенцы делятся опытом самоизоляции в социальных сетях
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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    Вот сами нукручиваете ! Выходили в магазин никого практически на улицах нет, в магазине пусто, лижбы написать панику

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Таких ПРИДУРКОВ надо изолировать от общества

    Ладно мы критикуем губернатора, мы, бизнесмены, которые смотрят в глаза и не знают, что сказать людям

    Но работники все понимают и терпят

    А эти придурки, думая о том, что каково ей ЛИЧНО давалась эта путевка

    Плюет на на свою безопасность

    А на безопасность окружающих и их детей

    То есть моих детей в том числе

    Для меня это наглая, эгоистичная тварь не думающая ни о чем-кроме своего блага и ежесекундного комфорта

    И лично я ей готов (под любую судебную и личную ответственность) сказать это публично и в лицо

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    Интересно, кто автор данной статейки?

  • Секвойя

    Секвойя
    1 час назад

    Поэтому всё так печально в обществе. Баба Яга всегда против.

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    Ну и дура...

  • ay

    ay
    1 час назад

    А чё ей сделают? Пальчиком погрозят? Тут зам.мэра, вернувшись с зарубежки, пенсионеров лично поздравляет и ничё.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Я тоже против самоизоляции,а вот нарушать карантин нельзя(здесь не шутки, сама не знает какую гадость привезла)таких надо наказывать...

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    КАк дома оставаться то. У нас район частного сектора. Колонку на ремонт поставили. Второй день нет воды. Сама близкая колонка несколько кварталов. В районе много живет пожилых людей. Вот и оставайтесь дома. Район 26 колледжа. Мы не люди.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    КАк дома оставаться то. У нас район частного сектора. Колонку на ремонт поставили. Второй день нет воды. Сама близкая колонка несколько кварталов. В районе много живет пожилых людей. Вот и оставайтесь дома. Район 26 колледжа. Мы не люди.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    КАк дома оставаться то. У нас район частного сектора. Колонку на ремонт поставили. Второй день нет воды. Сама близкая колонка несколько кварталов. В районе много живет пожилых людей. Вот и оставайтесь дома. Район 26 колледжа. Мы не люди.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    Говорят ремонт, но никто замечен в ремонте не был.

  • Набиулин

    Набиулин
    1 час назад

    Альтер

    Таких ПРИДУРКОВ надо изолировать от общества Ладно мы критикуем губернатора, мы, бизнесмены, которые смотрят в глаза и не знают, что сказать людям Но работники все понимают и терпят А эти придурки, думая о том, что каково ей ЛИЧНО давалась эта путевка Плюет на на свою безопасность А на безопасность окружающих и их детей То есть моих детей в том числе Для меня это наглая, эгоистичная тварь не думающая ни о чем-кроме своего блага и ежесекундного комфорта И лично я ей готов (под любую судебную и личную ответственность) сказать это публично и в лицо



    И как у Альтера "мужицкая практичность" сочетается с "пацанским фартом" с мордобоем по ночным клубам?)

    Парадокс)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Валерий Петрович

    КАк дома оставаться то. У нас район частного сектора. Колонку на ремонт поставили. Второй день нет воды. Сама близкая колонка несколько кварталов. В районе много живет пожилых людей. Вот и оставайтесь дома. Район 26 колледжа. Мы не люди.



    https://www.mk.ru/social/2020/03/31/skandal-s-premiey-mera-tambova-prodolzhilsya-otklyucheniem-vody-starikam.html

    У моих любимых, пожилых, сидящих на самоизоляции родителей, которым запрещено выходить из дома, вчера отключили воду. Горячую и холодную. Всю. Наутро вдобавок у родителей обрубили свет...

    И все это происходит в Тамбове, городе, которым руководит глава Наталья Макаревич, прославившаяся тем, что в разгар объявленной ВОЗ пандемии коронавируса улетела отдыхать во Вьетнам, а пока чиновницы не было, местные депутаты выписали ей премию за хорошую работу.

    И вот сейчас самым невероятным образом госпожа мэр все-таки добралась из далекого Вьетнама в Тамбов. Несмотря на нелетающие самолеты и неездящие поезда.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    54 минуты назад

    Уважаемый Вертекс отлегло. Не только у нас на районе "все хорошо". Оказывается во всей стране о людях "заботятся". Как то не весело.

  • Японамать

    Японамать
    53 минуты назад

    Валерий Петрович

    Говорят ремонт, но никто замечен в ремонте не был.



    Вам скоро новую подгонят. Ждите:

    Пацаки все давно по клеткам и намордниках, а вы по воду гулять надумали.

  • человек звучит гордо

    человек звучит гордо
    51 минута назад

    Просто она дура.

  • chilly

    chilly
    47 минут назад

    Дойдёт до такой курицы только когда кто-то из родителей начнёт задыхаться от принесённой любимой крошкой заразы. Но дай Бог, чтобы этого не случилось.

    Тупые твари. Я за баснословные штрафы праздношатающимся. Пусть учатся думать и осознают, что живут в обществе. Какое бы это общество ни было, как бы ты ни относился к нему, но такое поведение - прямая угроза чужой жизни. Так оно и должно рассматриваться, и при необходимости - караться.

  • рождён в СССР

    рождён в СССР
    44 минуты назад

    То что прилетевших с Москвы даже не обследуют, подтверждаю и это факт.

  • Набиулин

    Набиулин
    42 минуты назад

    chilly

    Дойдёт до такой курицы только когда кто-то из родителей начнёт задыхаться от принесённой любимой крошкой заразы. Но дай Бог, чтобы этого не случилось. Тупые твари. Я за баснословные штрафы праздношатающимся. Пусть учатся думать и осознают, что живут в обществе. Какое бы это общество ни было, как бы ты ни относился к нему, но такое поведение - прямая угроза чужой жизни. Так оно и должно рассматриваться, и при необходимости - караться.



    "Девушки,требуйте справку от венеролога ото всех кто вступает с вами в половую связь"(шутка на злобу дня)

  • Фортовая

    Фортовая
    31 минута назад

    Прибывшие из других регионов и в первую очередь из Москвы так же должны быть на карантине, за нарушение которого предусмотрен штраф!!! Деньгами наказывать надо, а для тех кто не понимает-лишение свободы!!! И все быстро в чувства придут.

  • Светок

    Светок
    29 минут назад

    Во дворе частного сектора почему нельзя гулять,и чем опасны шашлыки. Это почти дома,если там только семья,и нет гостей.

  • Набиулин

    Набиулин
    22 минуты назад

    Фортовая

    Прибывшие из других регионов и в первую очередь из Москвы так же должны быть на карантине, за нарушение которого предусмотрен штраф!!! Деньгами наказывать надо, а для тех кто не понимает-лишение свободы!!! И все быстро в чувства придут.



    Вы какой-то позер,а не фартовая)

  • Фортовая

    Фортовая
    21 минута назад

    человек звучит гордо

    Просто она дура.



    Редкостная....

  • Набиулин

    Набиулин
    17 минут назад

    Фортовая

    человек звучит гордо

    Просто она дура.



    Редкостная....



    Все присутствующие как -то про русское "авось" все разом позабыли.

    И фаталистов)

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