Экс-супруга Ивлеева рассказала о том, как пережила развод

Шеф-повар Константин Ивлев закрутил роман с 28-летней студенткой и два месяца скрывал этот факт от жены. Мария, узнав об этом, была потрясена. Вместе с супругом она растила двоих детей. После развода Мария заявила, что не только она разочарована в Ивлеве, но и дети глубоко разочаровались в отце.

В начале марта в семье Ивлева разразился громкий скандал. Жена шеф-повара Мария, с которой он прожил много лет, узнала о его измене с молоденькой студенткой Валерией. «Ладно бы выбрал достойную женщину, но он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» – возмущалась Ивлева.

Несмотря на негодования супруги, 43-летний Константин вскоре улетел с избранницей на Мальдивы, где открыто наслаждался новыми отношениями. Поступок ведущего осудили сын Матвей и дочь Мария. «Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека», цитирует Марию StarHit.

Брошенная жена тяжело переживала предательство шеф-повара, однако теперь признается, что смогла найти в себе силы жить дальше. «Вы сейчас счастливы?» – спросили ее подписчики. «Наконец-то, да и очень. И это без сарказма… Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки», – ответила Мария подписчикам.

Она также опубликовала снимок букета, намекнув, что и ее личная жизнь постепенно налаживается. «Мои любимые, весенние, сочные, хрустящие тюльпаны и спасибо тому, кто мне их дарит…», – заинтриговала Ивлева.

Ивлева рассказала что, ей пришлось проделать большую работу над собой, чтобы забыть об измене. «Делайте не важно что – просто делайте! Мыслите и осуществляйте маленькими шажочками задуманное! Человек сам себе лучший психолог. Уверена в этом. Ну, если психика не нарушена», – говорила Мария женщинам, которые попали в похожую ситуацию.

Сам телеведущий призвал поклонников не слушать жалобы бывшей супруги и не обращать внимания на сплетни. «Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу! Всем мира и любви!» – написал повар в своем Инстаграме.