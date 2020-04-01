Коронавирус подкосил футбол и хоккей в Приморском крае

В Приморском крае решили приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах региона в сезоне 2020-2021. По словам министра физической культуры и спорта Приморья Жана Кузнецова, это продиктовано новыми реалиями.

«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», – сказано в сообщении на сайте правительства Приморского края.

По информации министерства физической культуры и спорта региона, изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне. Решение не затронет юношеские и детские команды.

«В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда "Луч" перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодежная баскетбольная команда "Спартак-Приморье" будет выступать в чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда "Приморочка-2" представит регион в Первой лиге чемпионата России по волейболу среди женских команд. Продолжит выступления в дальневосточных турнирах команда девушек до 14 лет "Приморочка-3"», – информируют в министерстве физической культуры и спорта региона.

По словам Жана Кузнецова, финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.

«Также важно, что во всех молодежных и детско-юношеских командах будут играть только приморские спортсмены», – подчеркнул министр.

В настоящее время в Приморье для предупреждения распространения коронавируса отменено до особого распоряжения проведение спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, внесенных в Единый календарный план (ЕКП) Минспорта РФ, а также краевых соревнований, входящих в календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий Приморского края.

Для жителей Владивостока команда «Луч» не менее значима, чем футбольный клуб «Амур» для жителей Благовещенска. Благовещенский клуб был создан в 1960 году и просуществовал до 2009 года: команду подкосили финансовые проблемы.