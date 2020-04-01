Эксперт: Китаю не нужна территория Дальнего Востока, ему нужны ресурсы

Российский политолог и общественный деятель Михаил Светов выложил на своем канале в YouTube интервью со специалистом в области социально-экономического развития регионов Натальей Зубаревич. Беседа шла про регионализм, экономику российских городов и финансовое положение глубинки, в том числе обсуждался Дальний Восток.

В частности, речь шла о зарубежных инвестициях в дальневосточные территории. Гостья отметила, что соседнему Китаю не нужны земли, ему нужны ресурсы.

«Зачем им территорию хапать, с ней потом надо что-то делать. А ресурс взял, заплатил, заключил 30-летний контракт, как с Роснефтью, например, и у тебя гарантированная нефть идет. В итоге это может привести к контролю Китая над экономическими активами территорий. Но российские власти это прекрасно понимают. Вы обратили внимание, что нет нефтеперерабатывающего завода, который планировался, под Владивостоком? Почему его нет? Потому что условием китайской стороны (а инвестиции китайские предполагались) было 85 процентов акций, то есть контрольный пакет. И только через 5 лет они допустили пересмотр в сторону 50 на 50», – высказала свое мнение эксперт.

По словам Натальи Зубаревич, самое разумное для российской власти – создавать конкуренцию инвесторам.

«Надо открывать Дальний Восток, перестать петь про бесконечные заводы, которые производят обрабатывающую продукцию. Неконкурентоспособна она там. Нужны инвестиции в сырье, потому что это конкурентное преимущество ДФО. Поэтому вы не делайте так, чтобы были только китайцы. Чтобы были японцы, американцы, австралийцы. И тогда в этой конкурентной среде вы выберете лучшее предложение. А когда вы играете с одним игроком и он вас сильнее, то, конечно, он будет вас давить.

Трутнев – сильный руководитель, я не считаю его коррупционером, он пытается затащить инвесторов на Дальний Восток, но у него матрица картины мира очень простая: первое – мне нужна обработка и второе – я сам вам буду говорить, где вы разместитесь и что вы будете делать. Ну с инвестором можно так говорить? Наверное, да, но результат-то понятен», – добавила гостья.

Эксперт также отметила, что проблема человеческого ресурса состоит в том, что власти пытаются привлечь народ на Дальний Восток дешевыми способами. Одним из таких способов она считает программу «Дальневосточный гектар», в рамках которой, с ее слов, людям выдают непривлекательные участки.

«Это все земли где-то в топи, без света. Я уже сто раз рассказывала, что в первые сутки сайт дальневосточного гектара завис, а потом оттуда исчезли все участки земли около нерестовых рек. В Советском Союзе система работала абсолютно четко – проживание на Дальнем Востоке дорогое, инфраструктура там хуже, значит, зарплата должна компенсировать эти издержки. Если вы возьмете зарплату во Владивостоке, поделите на стоимость жизни и сравните с показателями Самары или Нижнего Новгорода, то получите шило на мыло. Так что там делать тогда?» – высказалась Наталья Зубаревич.

Причиной и низких зарплат, и плохой инфраструктуры в дальневосточных регионах она назвала отсутствие финансов у федеральных и региональных властей. При этом, по мнению эксперта, возможности эти финансы выделить у страны есть, а именно – перенаправить деньги.

«Вас никто не заставлял строить еще один космодром в Амурской области. Почему бы вам вместо этого город Благовещенск с Хабаровском не проинвестировать? Владивосток-то проинвестировали, но поводом был саммит АТЭС. Но даже это инвестирование носит имидживый характер – речь о больших проектах. Владивостоку от этого, конечно, хуже не стало, но сказать, что после этого у них все заросло и заколосилось, я не могу», – подытожила разговор гостья.