Маленьким жителям Тынды начали читать сказки по телефону

Городская библиотека Тынды проводит акцию «Телефонные сказки». Библиотекари 30 марта начали читать дошкольникам и ученикам начальной школы классиков детской литературы.

Во время нерабочей недели в Тындинской библиотеке решили не оставлять без книг хотя бы маленьких горожан. Заявки на сказки принимают от родителей на городской телефон организации. Функции оператора исполняет заведующая, которая единственная ходит на работу. Она выясняет, что именно нужно прочитать ребенку.

Затем с родителями и ребенком по мобильному телефону связь устанавливают три библиотекаря и методист, которые работают удаленно. Привычные бумажные книги теперь сменил богатый ассортимент электронной библиотеки, к которому все сотрудники получили доступ.

Заведующая библиотекой Татьяна Ковалева рассказала журналисту Амур.инфо, что услуга востребована – в первый день было 7 заявок, потом 8, а 1 апреля рассказано 9 сказок.

По условиям акции, за 20 минут до начала чтения родителям необходимо позвонить по номеру телефона: 4-69-44 и назвать автора или название литературного произведения.

«Есть родители, которые делают конкретный заказ, – отметила заведующая. – Кому-то "Питера Пэна", кому-то "Чиполлино", кому-то "Незнайку" читали. А некоторые не знают, что выбрать и просят на наше усмотрение. Мы узнаем, какой у ребенка возраст и предлагаем свой вариант – Михалкова, Маршака и так далее, в зависимости от возраста. Сегодня мамочка позвонила и говорит: "Спасибо большое, за эти 15 минут, пока библиотекарь читала сказку, я хоть вымыла посуду". У нее трое детей маленьких, они все с удовольствием слушали».

Кстати, заказывают маленькие любители литературы не только сказки, есть у сотрудников посетители посерьезней – младшие школьники. Им уже требуется познавательная литература, например, рассказы о планетах, краснокнижных животных.

На каждого слушателя с 11:00 до 13:00 уделяется не более 15 минут. Телефонные сказки в Тынде продлятся как минимум до 12 апреля, пока у школьников не закончатся каникулы.

Помимо чтения сказок, библиотека запустила еще одну акцию. Конкурс видеороликов «Сидеть дома – не скучно» рассчитан на более старших жителей Тынды. От ребят на электронную почту принимают видеоролики собственного изготовления на темы, указанные на сайте библиотеки. Все видеоролики будут опубликованы в социальных сетях. А после карантина участников ждут призы.