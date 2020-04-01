В Циолковском сошьют маски для пожилых людей и многодетных

В ЗАТО Циолковский марлевые маски для местных жителей сошьют волонтеры. Принято решение обеспечить средствами защиты пожилых жителей города и многодетные семьи. Для них изготовят 1,5 тысячи масок.

Решение выделить из резервного фонда города около 30 тысяч рублей на приобретение марли для пошива масок было принято на заседании оперативного штаба, созданного специально для принятия мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

Шить защитные изделия будут волонтеры. Работу по пошиву организуют в местной школе, где установлено 8 швейных машин, рассказал глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий. Уже сегодня вечером волонтеры приступят к работе. В Циолковском рассчитывают сшить 1,5 тысячи масок, распространять которые будут бесплатно между пожилыми жителями и многодетными семьями. С завтрашнего дня маски будут разносить нуждающимся.

Ежедневно в Циолковском проверяют, как соблюдают режим самоизоляции жители, вернувшиеся из-за границы. На сегодня таких 27 человек. «Работает полиция, проверяем их. Был установлен один факт, что люди нарушили режим самоизоляции. Мы с ними поработали, они начали дисциплинированно себя вести», – поделился Сергей Левицкий.