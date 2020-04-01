В ЗАТО Циолковский временно запретили пропускать гостей

В ЗАТО Циолковский, где проживает свыше семи тысяч человек, временно запрещен въезд гостей. Такие меры решено принять в связи с ситуацией по коронавирусу.

Об этом глава города Сергей Левицкий рассказал корреспонденту Амур.инфо. Так же как и в других муниципальных образованиях региона, в Циолковском действует режим повышенной готовности. «У нас закрытая территория, нам легче. Разовые пропуска сейчас не выписываем. Имеют право заезжать только жители и те, кто обеспечивает жизнедеятельность города – например, поставщики продовольствия, медикаментов», – пояснил глава ЗАТО Циолковский.

Как и в других населенных пунктах, в космическом городе закрыты все объекты различной направленности и магазины, кроме продовольственных и аптечных пунктов. Для детей сотрудников полиции, МЧС, федерального медико-биологического агентства, которые должны находиться на рабочих местах, в детском саду организована дежурная группа. В местной администрации сотрудники перешли на удаленную работу. «Практически все работают удаленно, я и заместители находимся на рабочем месте постоянно», – рассказал Сергей Левицкий.

«Мы ведем работу через волонтеров, объясняем, что нужно соблюдать режим самоизоляции. Замечал, что мамы с колясками прогуливаются, но такого скопления, как обычно, нет. Вижу, что город опустел, люди понимают ситуацию и в основном находятся дома», – заключил глава ЗАТО Циолковский.