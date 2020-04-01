Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 1

В ЗАТО Циолковский временно запретили пропускать гостей

В ЗАТО Циолковский временно запретили пропускать гостей

В ЗАТО Циолковский, где проживает свыше семи тысяч человек, временно запрещен въезд гостей. Такие меры решено принять в связи с ситуацией по коронавирусу.

Об этом глава города Сергей Левицкий рассказал корреспонденту Амур.инфо. Так же как и в других муниципальных образованиях региона, в Циолковском действует режим повышенной готовности. «У нас закрытая территория, нам легче. Разовые пропуска сейчас не выписываем. Имеют право заезжать только жители и те, кто обеспечивает жизнедеятельность города – например, поставщики продовольствия, медикаментов», – пояснил глава ЗАТО Циолковский.

Как и в других населенных пунктах, в космическом городе закрыты все объекты различной направленности и магазины, кроме продовольственных и аптечных пунктов. Для детей сотрудников полиции, МЧС, федерального медико-биологического агентства, которые должны находиться на рабочих местах, в детском саду организована дежурная группа. В местной администрации сотрудники перешли на удаленную работу. «Практически все работают удаленно, я и заместители находимся на рабочем месте постоянно», – рассказал Сергей Левицкий.

«Мы ведем работу через волонтеров, объясняем, что нужно соблюдать режим самоизоляции. Замечал, что мамы с колясками прогуливаются, но такого скопления, как обычно, нет. Вижу, что город опустел, люди понимают ситуацию и в основном находятся дома», – заключил глава ЗАТО Циолковский.

Просмотров всего: 462

#коронавирус #Циолковский

распечатать


В России и мире

Россиян предупредили о возможной вспышке нового опасного вируса

сегодня, 17:08
Коронавирус

Управление ЗАГС советует амурчанам перенести регистрацию браков (видео)
Общество

В Зейском районе шьют защитные маски и раздают их прохожим
Коронавирус

Социальные учреждения продолжают принимать амурчан по предварительной записи
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • амурская алена

    амурская алена
    44 минуты назад

    Правильное решение,ответственно подходит глава к сложившейся ситуации.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь