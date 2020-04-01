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сегодня, 17:01 0

В Зейском районе шьют защитные маски и раздают их прохожим

В Зейском районе шьют защитные маски и раздают их прохожим
Фото: Амур.инфо

Неравнодушные свободненцы сшили почти 2,5 тысячи многоразовых масок для горожан. Предметы защиты от инфекции раздают сотрудникам работающих предприятий и организаций. В зейском районе маски получают прохожие.

С 28 марта в Свободном проходит акция «Стоп коронавирус», в рамках которой горожане шьют медицинские маски. Готовые изделия волонтеры развозят по предприятиям, которые не закрылись на «длинные выходные».

Со старта акции школьниками, а также членами городского союза ветеранов и другими общественными организациями уже сшито 2 429 масок. Ими снабдили персонал магазинов, полицейских, сотрудников котельной, водителей общественного транспорта.

Материалы для масок приобретаются как самими неравнодушными участниками акции, так и спонсорами. Несколько рулонов ситца для пошива изделий приобрел глава города Владимир Константинов. Десять упаковок марли предоставило руководство ООО «Теплоинвест».

В Зейском районе волонтёры тоже шьют маски и вручают их прохожим в населённых пунктах. К производству присоединились студенты Райчихинского идустриального техникума и Амурского колледжа сервиса и торговли.

Кроме этого, более 7,5 тысяч гигиенических масок в сутки готовы производить предприниматели Приамурья. 52 компании, индивидуальных предпринимателя и неравнодушных амурчан в 20 муниципалитетах региона готовы наладить производство гигиенических масок для жителей Амурской области.

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