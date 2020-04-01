Социальные учреждения продолжают принимать амурчан по предварительной записи

Все учреждения социальной защиты населения области продолжают работать, но с определенными условиями. О новых правилах работы в программе «Простые вопросы» рассказала заместитель министра социальной защиты Лилия Мезенцева.

«В стационарных учреждениях прекращен допуск всех посетителей, сейчас они работают в закрытом режиме, так как находятся на карантине. Организован выход получателей социальных услуг за территорию учреждения. Мы продолжаем оказывать надомное социальное обслуживание тех, кто стоит у нас на учете. Конечно же, с соблюдением всех рекомендованных мер», – объясняет Лилия Сергеевна.

Сейчас министерство старается получать документы от граждан в дистанционном порядке – по электронной почте и через портал. Однако личный прием также ведется, но по предварительной записи.

«Граждане могут позвонить по номеру 112 и узнать все телефоны наших горячих линий или получить информацию, куда нужно обратиться по тому или иному вопросу, например, оказание мер социальной поддержки или доставить продукты и лекарства», – продолжает замминистра.