Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 0

Социальные учреждения продолжают принимать амурчан по предварительной записи

Социальные учреждения продолжают принимать амурчан по предварительной записи

Все учреждения социальной защиты населения области продолжают работать, но с определенными условиями. О новых правилах работы в программе «Простые вопросы» рассказала заместитель министра социальной защиты Лилия Мезенцева.

«В стационарных учреждениях прекращен допуск всех посетителей, сейчас они работают в закрытом режиме, так как находятся на карантине. Организован выход получателей социальных услуг за территорию учреждения. Мы продолжаем оказывать надомное социальное обслуживание тех, кто стоит у нас на учете. Конечно же, с соблюдением всех рекомендованных мер», – объясняет Лилия Сергеевна.

Сейчас министерство старается получать документы от граждан в дистанционном порядке – по электронной почте и через портал. Однако личный прием также ведется, но по предварительной записи.

«Граждане могут позвонить по номеру 112 и узнать все телефоны наших горячих линий или получить информацию, куда нужно обратиться по тому или иному вопросу, например, оказание мер социальной поддержки или доставить продукты и лекарства», – продолжает замминистра.

Просмотров всего: 212

#коронавирус #Простые вопросы #соцзащита

распечатать


Коронавирус 3

В Благовещенске подскочили цены на природные иммуномодуляторы (фото)
В России и мире

Парень потерял сознание из-за коронавируса, а мать посчитала это смертью
Коронавирус 8

В Благовещенске в подъездах жилых домов проводят дезинфекцию

Коронавирус 4

Амурчан интересует возможность обследования на коронавирус и профилактика
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь