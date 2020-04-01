СМИ: въезды в Биробиджан перекрыты со всех сторон (видео)

Ранее сообщалось, что у жителей села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области выявлены три положительных теста на коронавирус. Все зараженные – члены одной семьи. 30 марта их поместили в изолированные боксы инфекционной больницы. В результате в Октябрьском районе введен карантин, прекращено транспортное сообщение по автодорогам, включая общественный транспорт и личные автомобили.

В областной ГИБДД агентству пояснили, что город, действительно, перекрыт постами ДПС с четырех направлений: со стороны Облучья, Хабаровска, Ленинского района и Биробиджанского района. Всем иногородним въезд запрещен. Жителям областного центра запрещено покидать на транспорте пределы муниципалитета. Выпускают только иногородних.

«Конечно, если у человека экстремальные обстоятельства, кто-то тяжело болен или умер, то стражи порядка дадут зеленый свет. Но не факт, что автомобиль потом пропустят в пункте назначения. Поэтому в ввиду сложившихся обстоятельств автовладельцам лучше воздержаться от поездок и никуда не выезжать. Сколько продлятся ограничительные меры, пока неизвестно», – пишет агентство.

В пресс-службе правительства Еврейской автономной области ИА «Амур.инфо» сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

О невозможности попасть в город жалуются пользователи и в Инстаграме врио главы ЕАО Ростислава Гольдштейна. Жители Биробиджана тоже подтвердили информацию корреспонденту Амур.инфо.

«Выехать можешь, но обратно заехать без прописки нашей местной не сможешь». «В город пропускают машины с продуктами, с медикаментами, есть определенный перечень, кому можно заехать в город. Остальных не запускают», – сказала жительница областного центра.

В распоряжении редакции также оказались два видео, иллюстрирующих ситуацию в Еврейской автономной области.