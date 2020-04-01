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сегодня, 15:12 10

СМИ: въезды в Биробиджан перекрыты со всех сторон (видео)

СМИ: въезды в Биробиджан перекрыты со всех сторон (видео)
Фото: eaomedia.ru

Въезд транспорта в административный центр Еврейской автономной области – Биробиджан – ограничен. На нескольких направлениях выставлены посты ДПС, которые разрешают въезжать только по местной прописке. Несколько сообщений об этом поступило 1 апреля в редакцию ИА ЕАОMedia.

Ранее сообщалось, что у жителей села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области выявлены три положительных теста на коронавирус. Все зараженные – члены одной семьи. 30 марта их поместили в изолированные боксы инфекционной больницы. В результате в Октябрьском районе введен карантин, прекращено транспортное сообщение по автодорогам, включая общественный транспорт и личные автомобили.

В областной ГИБДД агентству пояснили, что город, действительно, перекрыт постами ДПС с четырех направлений: со стороны Облучья, Хабаровска, Ленинского района и Биробиджанского района. Всем иногородним въезд запрещен. Жителям областного центра запрещено покидать на транспорте пределы муниципалитета. Выпускают только иногородних.

«Конечно, если у человека экстремальные обстоятельства, кто-то тяжело болен или умер, то стражи порядка дадут зеленый свет. Но не факт, что автомобиль потом пропустят в пункте назначения. Поэтому в ввиду сложившихся обстоятельств автовладельцам лучше воздержаться от поездок и никуда не выезжать. Сколько продлятся ограничительные меры, пока неизвестно», – пишет агентство.

В пресс-службе правительства Еврейской автономной области ИА «Амур.инфо» сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

О невозможности попасть в город жалуются пользователи и в Инстаграме врио главы ЕАО Ростислава Гольдштейна. Жители Биробиджана тоже подтвердили информацию корреспонденту Амур.инфо.

«Выехать можешь, но обратно заехать без прописки нашей местной не сможешь». «В город пропускают машины с продуктами, с медикаментами, есть определенный перечень, кому можно заехать в город. Остальных не запускают», – сказала жительница областного центра.

В распоряжении редакции также оказались два видео, иллюстрирующих ситуацию в Еврейской автономной области.

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#Дальний Восток #коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    1 час назад

    А если бы у нас: сам а/э, ж/д, дороги возле Марково, на 32-м км (кольцо) Свободненской трассы и пост ГАИ.

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    А на основании чего перекрыты выезды? Объявили карантин, ЧС? Или просто так? Навальнята когда перегораживают их дубинами мутузят.

  • OLSEN

    OLSEN
    1 час назад

    А в Хабар как попасть? И из Хабара выехать?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Молодец губернатор,в такой ситуации надо действовать по обстоятельствам,чтобы меньше было зараженных на территории.На кону жизнь людей.

  • Scoville

    Scoville
    59 минут назад

    амурская аленаМолодец губернатор,в такой ситуации надо действовать по обстоятельствам,чтобы меньше было зараженных на территории.На кону жизнь людей.


    Тебе завтра на таких постах начнут прививки ставить, подставишь булки?

  • DimonS

    DimonS
    41 минута назад

    А может нехер превращать самоизоляцию в отпуск?

  • DimonS

    DimonS
    40 минут назад

    И прививки никто не ставит, нехрен сгущать краски. Сиди дома, зачем кататься по регионам?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    38 минут назад

    Scoville

    амурская алена

    Молодец губернатор,в такой ситуации надо действовать по обстоятельствам,чтобы меньше было зараженных на территории.На кону жизнь людей.



    Тебе завтра на таких постах начнут прививки ставить, подставишь булки?


    Для Вас наукой изобретён галоперидол.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    36 минут назад

    Scoville

    А на основании чего перекрыты выезды? Объявили карантин, ЧС? Или просто так? Навальнята когда перегораживают их дубинами мутузят.



    Напишите заметку в газету "Гудок".

  • Scoville

    Scoville
    28 минут назад

    DimonSИ прививки никто не ставит, нехрен сгущать краски. Сиди дома, зачем кататься по регионам?


    При чем тут краски? Вводи ЧС и перекрывай что хочешь.

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