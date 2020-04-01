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1апреля
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сегодня, 16:28 2

Российские банки повысили ставки по ипотеке

Российские банки повысили ставки по ипотеке
Фото: pixabay.com

Государственные банки сохраняют ставки по кредитам на первичном рынке на прежнем уровне, а повышают ‒ в большинстве случаев частные банки и банки с иностранным участием. Из топ-15 банков по объему выдачи ипотечных кредитов восемь повысили ставку по кредитам на новостройки, десять — по кредитам на вторичном рынке.

«Основным фактором роста ставок стало увеличение стоимости фондирования: доходность облигаций федерального займа выросла, а крупнейшие банки начали повышать ставки по депозитам. В результате, вероятно, приостановилась тенденция к снижению ипотечных ставок с 10,6 % в мае 2019 года до 8,7 % – целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" – в феврале 2020 года», — сообщает «Коммерсант».

Издание сообщает, что единственным крупным банком, который «де-факто понизил ставку по рыночным кредитам на новостройки в марте 2020 года» стал ДОМ.РФ. Достичь этого удалось за счет увеличения размера скидки с 0,2 до 0,4 п. п. за предоставление справки из Пенсионного фонда в электронной форме.

Банк России оставил ключевую ставку по ипотеке неизменной — на уровне 6 % годовых — после резкого ослабления рубля на фоне падения котировок нефти. Однако банки стали поднимать ставки по ипотечным кредитам. В первую очередь повышать ставки стали банки с иностранным капиталом – Росбанк, Юникредит-банк, Райффайзенбанк.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    20 минут назад

    Банки с иностранным капиталом прикрыть пора.

  • Victrix

    Victrix
    17 минут назад

    Терминатор

    Банки с иностранным капиталом прикрыть пора.



    А кредиты в песочнице брать?

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