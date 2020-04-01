В Благовещенске подскочили цены на природные иммуномодуляторы (фото)

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске выросли цены на иммуномодуляторы природного происхождения, в частности, на лимоны и имбирь. Их стоимость увеличилась как в крупных городских супермаркетах, так и во фруктово-овощных киосках. В некоторых торговых точках килограмм имбиря предлагают по 600 рублей за килограмм, а килограмм лимонов – по 559.

Продавцы объясняют такой подъем цен высоким спросом, а также дефицитом, который образовался из-за закрытия границ в связи со сложной эпидобстановкой.

Так, в киоске, расположенном в районе улиц Шимановского и Зейской, килограмм турецких лимонов продают по 500 рублей, кило китайского имбиря можно купить за 600. Со слов продавца, такие цены установились еще 4 дня назад. Между тем цены на чеснок, например, остались на прежнем уровне – за килограмм продавец просит 300 рублей.

«У всех так дорого. Мы раньше лимоны по 150 продавали, сейчас – по 500. Лимоны доставляют самолетом из Москвы. Границы закрыли, машина не идет, вчера 100 ящиков привезли на оптовую базу. Каждый человек себе по одному ящику взял, вот и все. Разбирают быстро. Вот апельсины не подорожали, потому что есть пока запас. Сейчас с товаром назревает проблема, если его не будет, то закрываться будем», – рассказал продавец.

В киоске с овощами и фруктами на перекрестке Зейской – Трудовой цены выросли немногим меньше. Килограмм лимонов с 220 подорожал до 450 рублей. Цена на имбирь тоже поднялась почти в 2 раза. Сейчас килограмм можно купить за 550 рублей.

«Это же не от нас зависит, мы на базе закупаем. Поэтому продавцам тоже приходится цену поднимать. Мы же не будем работать себе в убыток, мы же все приехали на заработки. Раньше мы покупали ящик лимонов 10 килограммов за 1 000 рублей, сейчас за ящик 4 000 рублей отдаем. Представляете, в 4 раза дороже покупаем. Это не только в Амурской области, это по всей России. В Москве ребята снимали на видео: привезли имбиря фуру, ящик стоит 25 тысяч. Кошмар. В разгар эпидемии повышать так цены – это не по-человечески. Должны это контролировать как-то. На нашу городскую базу товар привозят из Приморья, а туда – из Китая. Транспортные перевозки сейчас дорогие, цена из-за этого тоже растет. Сейчас же еще этот счетчик "Платон" поставили. Если перевозчики раньше нам на 10 тысяч рублей товара привозили, то сейчас они еще 5 тысяч прибавляют за счет "Платона"», – поделился продавец.

Большое влияние на цену оказывает и спрос. Люди в связи с эпидемией стараются запастись и скупают товар в больших количествах, считает он.

«По телевизору же рекламируют, что надо имбирь есть, помогает от вирусов. И за счет этих призывов еще цена повышается. Спрос большой, люди прям кидаются на товар. Они больше покупают – мы на базе больше берем. Там же тоже чувствуют, что товар хорошо идет, и цена растет. А еще мы на базе, если покупаем лимоны, нас заставляют брать груши, которые у них не идут. Без груш лимоны не продают, а ты вынужден покупать, потому что больше нигде нет. Мы берем эти груши, а их не покупают. И со временем их приходится выкидывать, потому что гниют.

Убытка у нас пока нет, оборот небольшой, мы малый бизнес. Если все пойдет плохо, это будет видно в течение 2-3 дней. Мы сразу закроемся. Пока все устраивает», – рассказал продавец. У него чеснок также не подорожал, его цена – 250 рублей за килограмм. «Мед почти не берут, цена не повысилась, 320 за килограмм – это старый завоз», – подытожил он.

В супермаркете «Кэш & Кэрри» на Зейской килограмм лимонов стоит 559 рублей, килограмм имбиря – 435. Чеснок по-прежнему предлагают за 279 рублей. Цена на мед здесь также не выросла. В «Нашем универсаме» (Амурская, 108) кило имбиря можно приобрести почти за 400 рублей, лимонов в продаже и вовсе не оказалась.

Амурчане активно присылают в Амур.инфо фотографии, демонстрирующие высокий рост цен. Например, в одном из супермаркетов Благовещенска лимоны стоят почти 600 рублей за килограмм.

Такая же цена зафиксирована в одном из магазинов Белогорска.

«Вчера лимоны были по 400 рублей за килограмм. Немногим раньше цена не доходила до 300 рублей. Очень часто их беру, пьём лимонную воду по утрам. Вчера было удивление от цены в 400 рублей. Сегодня – шок. В магазине "Кэш & Кэрри" на Амурской цена за лимоны – 599,90. На базе ОПС купили сегодня за 400, потому как иммунитет все же хочется поддержать в этот период. Масок нет, антисептиков нет, взялись за лимоны. Когда закончится беспредел с ценами в нашем городе? С огурцами разобрались, возможно, лимончики тоже вернутся к нормальной цене», – пожаловалась одна из читательниц.

Проверки по факту значительного повышения цен проводят сотрудники областного минэкономразвития. В ведомстве пояснили, что после работы по жалобам от обратившихся к ним благовещенцев цены удается снизить.

«После неоднократных обращений граждан по данной теме сотрудники минэкономразвития и внешних связей региона обратились в торговую сеть, где было зафиксировано резкое поднятие цен на эту продукцию. Стоимость продукта опустилась на 30 %», – сообщили в ведомстве. Дозвониться до амурского управления Федеральной антимонопольной службы Амур.инфо в момент публикации материала не удалось.

Как пишет РИА Новости, российский врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала пить как можно больше жидкости, так как это способствует естественной детоксикации организма. «И, конечно, нельзя забывать про витамин С, в большом количестве содержащийся в овощах, фруктах и, кстати, квашеной капусте, являющейся прекрасным пробиотиком для кишечника, от которого на 80 процентов зависит качество нашей иммунной системы», — заключила она.