В Приамурье две сотни ординаторов АГМА вступили в борьбу с распространением коронавируса

Ординаторы Амурской медицинской академии принимают активное участие в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Амурской области. Более 250 будущих врачей принимают пациентов. Выезжают на вызовы, ведут разъяснительную беседу.

«Во все времена привлечение будущих медиков к оказанию медицинской помощи было хорошей традицией и повсеместно распространенной практикой, – говорит ректор Амурской ГМА, профессор Татьяна Заболотских. – В настоящее время 252 ординатора всех специальностей первого и второго года обучения проходят практическую подготовку в медицинских организациях областного центра. Сегодня они вместе с медиками Приамурья находятся на передовой линии по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Будущие педиатры, терапевты, врачи общей врачебной практики и обучающиеся на других специальностях помогают врачам и в стационарах, и в поликлиниках».

Как рассказала декан факультета последипломного образования медакадемии Светлана Медведева, ординаторы совместно с врачами проводят профилактические мероприятия по коронавирусной инфекции, ведут прием пациентов, проводят разъяснительные беседы с населением и обслуживают вызовы. Будущие врачи акушеры-гинекологи помогают в стационарах и в женских консультациях, участвуют в патронажах беременных на дому в период карантинных мер. Ординаторы-инфекционисты проходят первое боевое крещение в областной инфекционной больнице, помогая врачам.

«Что значит выполнять профессиональный врачебный долг, сегодня каждый молодой специалист ощутил на деле, осознавая свою высочайшую ответственность перед обществом. Поэтому они сегодня там, где особенно нужна их помощь», – подытожила Светлана Викторовна.