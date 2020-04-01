Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 6

В Приамурье две сотни ординаторов АГМА вступили в борьбу с распространением коронавируса

В Приамурье две сотни ординаторов АГМА вступили в борьбу с распространением коронавируса

Ординаторы Амурской медицинской академии принимают активное участие в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Амурской области. Более 250 будущих врачей принимают пациентов. Выезжают на вызовы, ведут разъяснительную беседу.

«Во все времена привлечение будущих медиков к оказанию медицинской помощи было хорошей традицией и повсеместно распространенной практикой, – говорит ректор Амурской ГМА, профессор Татьяна Заболотских. – В настоящее время 252 ординатора всех специальностей первого и второго года обучения проходят практическую подготовку в медицинских организациях областного центра. Сегодня они вместе с медиками Приамурья находятся на передовой линии по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Будущие педиатры, терапевты, врачи общей врачебной практики и обучающиеся на других специальностях помогают врачам и в стационарах, и в поликлиниках».

Как рассказала декан факультета последипломного образования медакадемии Светлана Медведева, ординаторы совместно с врачами проводят профилактические мероприятия по коронавирусной инфекции, ведут прием пациентов, проводят разъяснительные беседы с населением и обслуживают вызовы. Будущие врачи акушеры-гинекологи помогают в стационарах и в женских консультациях, участвуют в патронажах беременных на дому в период карантинных мер. Ординаторы-инфекционисты проходят первое боевое крещение в областной инфекционной больнице, помогая врачам.

«Что значит выполнять профессиональный врачебный долг, сегодня каждый молодой специалист ощутил на деле, осознавая свою высочайшую ответственность перед обществом. Поэтому они сегодня там, где особенно нужна их помощь», – подытожила Светлана Викторовна.

Просмотров всего: 723

#вузы #коронавирус #медицина #студенты

распечатать


Коронавирус

Управление ЗАГС советует амурчанам перенести регистрацию браков (видео)
Коронавирус 1

В ЗАТО Циолковский временно запретили пропускать гостей
Общество

В Зейском районе шьют защитные маски и раздают их прохожим
Коронавирус

Социальные учреждения продолжают принимать амурчан по предварительной записи
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Честь и хвала ребятам!

  • амурская алена

    амурская алена
    45 минут назад

    Молодцы!Здоровья Вам и нам тоже.И как можно меньше больных.

  • Myxira

    Myxira
    42 минуты назад

    Одели хоть ребят как полагается?

  • Саймон

    Саймон
    37 минут назад

    Вот сейчас родителям ребят какая охрененная радость. Тем более из средств защиты, там в лучшем случае медицинская маска.

  • Саймон

    Саймон
    26 минут назад

    Это же каким надо быть идиотами, что детей кинуть в самое пекло.

    Дооптимизировались, что работать не кому.

    Отпимизаторы хреновы.

  • Саймон

    Саймон
    21 минута назад

    Myxira

    Одели хоть ребят как полагается?



    Им врачей одевать не во что! Что уже говорить про студентов.

    Все нормальные ВУЗы распустили детей по домам, а студентов-медиков диагностировать короновирус.

    Это реально идет уничтожение нации? И что это ...?????

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь