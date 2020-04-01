Парень потерял сознание из-за коронавируса, а мать посчитала это смертью

В Шотландии житель Эдинбурга потерял сознание из-за коронавирусной инфекции. Мать парня испугалась и подумала, что ее ребенок умер.

25-летний Калюм Уишарт (Calum Wishart), у которого не было никаких хронических заболеваний, самоизолировался в доме своих родителей после того, как вечером 19 марта у него поднялась температура. На следующий день жар усилился. У мужчины начался кашель, тошнота и диарея.

Уишарт заподозрил, что у него коронавирус, когда почувствовал, что его легкие не расширяются, и ему стало трудно дышать. Вечером в четверг, 26 марта, он потерял сознание. Его мать запаниковала и подумала, что он умер из-за пугающих симптомов. Она вызвала скорую помощь, и Уишарта госпитализировали. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Через несколько дней в больнице Уишарту стало лучше, хотя он все еще не может делать вдох дольше секунды. «Когда я сижу или стою, я закашливаюсь. Отчаянно пытаюсь вдохнуть, начинаю паниковать, и становится только хуже», – рассказал он.

Уишарт призвал всех относиться серьезно к коронавирусу. Он подчеркнул, что это была худшая неделя в его жизни, сообщает «Лента.ру».