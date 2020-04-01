В Благовещенске в подъездах жилых домов проводят дезинфекцию

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске в жилых домах началась дезинфекция подъездов. Соответствующие рекомендации в адрес управляющих компаний направила администрация города.

Усиление мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, проводится в соответствии с поручением губернатора Приамурья Василия Орлова.

«На территории города Благовещенска 2 116 многоквартирных домов, находящихся на обслуживании 55 управляющих компаний, 25 товариществ собственников жилья (ТСЖ) и 25 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой всем организациям было рекомендовано в обязательном порядке проводить мероприятия по уборке мест общего пользования с применением хлорсодержащих, спиртосодержащих (не менее 70 %) веществ. Также необходимо организовывать проветривание помещений не менее трех раз в день», — пояснила заместитель начальника жилищного отдела управления ЖКХ администрации города Благовещенска Ольга Понуровская.

По словам Ольги Владимировны, ответственные управляйки на рекомендации отреагировали незамедлительно. Помимо закупки необходимых объемов дезсредств, они уже начали проводить обработку помещений как традиционным способом — вручную, так и при помощи специальной компрессорной техники, которая методом распыления максимально быстро и качественно обрабатывает места общего пользования, в том числе лестницы, перила, подоконники, ручки входных дверей, лифтовые кабины.

Специалист городского управления ЖКХ также добавила, что все сотрудники, осуществляющие обработку, должны быть обязательно обеспечены средствами индивидуальной защиты.