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сегодня, 13:34 9

В Благовещенске в подъездах жилых домов проводят дезинфекцию

В Благовещенске в подъездах жилых домов проводят дезинфекцию
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске в жилых домах началась дезинфекция подъездов. Соответствующие рекомендации в адрес управляющих компаний направила администрация города.

Усиление мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, проводится в соответствии с поручением губернатора Приамурья Василия Орлова.

«На территории города Благовещенска 2 116 многоквартирных домов, находящихся на обслуживании 55 управляющих компаний, 25 товариществ собственников жилья (ТСЖ) и 25 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой всем организациям было рекомендовано в обязательном порядке проводить мероприятия по уборке мест общего пользования с применением хлорсодержащих, спиртосодержащих (не менее 70 %) веществ. Также необходимо организовывать проветривание помещений не менее трех раз в день», — пояснила заместитель начальника жилищного отдела управления ЖКХ администрации города Благовещенска Ольга Понуровская.

По словам Ольги Владимировны, ответственные управляйки на рекомендации отреагировали незамедлительно. Помимо закупки необходимых объемов дезсредств, они уже начали проводить обработку помещений как традиционным способом — вручную, так и при помощи специальной компрессорной техники, которая методом распыления максимально быстро и качественно обрабатывает места общего пользования, в том числе лестницы, перила, подоконники, ручки входных дверей, лифтовые кабины.

Специалист городского управления ЖКХ также добавила, что все сотрудники, осуществляющие обработку, должны быть обязательно обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Москвичей уже продезинфецировали - в интернете множеста сообщений о том, что люди приходят, делают фото, что якобы дезинфицируют и уходят!

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад



    проводить мероприятия по уборке мест общего пользования с применением хлорсодержащих, спиртосодержащих (не менее 70 %) веществ.



    Спиртосожержищие и СИЗ выделят? куда подходить - я не доверяю уборщицам, поэтому изъявляю желание свой подъезд дезинфицировать сам. И очень-очень тчательно.

    Литра 3 до Понедельника хватить должно.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "В квитанциях по оплате укажут?"

  • Барабака

    Барабака
    50 минут назад

    А у нас нет уборщицы. Кто будет дезинфицировать подъезд?

  • vertex

    vertex
    48 минут назад

    Барабака

    А у нас нет уборщицы. Кто будет дезинфицировать подъезд?



    "В администрациях людей много"

  • MadNigra

    MadNigra
    44 минуты назад

    Барабака

    А у нас нет уборщицы. Кто будет дезинфицировать подъезд?



    такого не бывает. уборщицу либо управляйка предоставляет, либо ЖСК нанимает.

  • vertex

    vertex
    42 минуты назад

    "Бывает, по дежурствам квартир люди сами моют"

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    14 минут назад

    Уборщицу в нашем подъезде последний раз лет 10 назад видел

  • MadNigra

    MadNigra
    2 минуты назад

    Ну ... кто же виноват, что жители вот акие вот ватные и прав своих не знаютъ.

    Значит зогибайтесь раком и драйте подъезды сами. или по скоко там 200 рубасов/месяц непонять за что наёмной уборщице скидывайтесь.

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