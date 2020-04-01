В Амурской области создают карту зон подтопления

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Министерство природы области приступило к созданию карты зон подтопления в Приамурье. Завершить работу планируют в 2023 году. Поручение определить границы затопления было дано губернатором области в 2019 году.

«Суть работы в том, чтобы определить подтопляемые, потенциально опасные зоны. В них не будут выдаваться разрешения на строительство, а те граждане, которые будут получать средства на приобретение жилья после ЧС, не смогут купить жилье в этих зонах. Думаю, что эти меры позволят обезопасить население и снизить количество граждан, которые потенциально могут пострадать от паводков и наводнений», – сказал Василий Орлов.

Согласно графику работ, согласованным с Амурским бассейновым водным управлением, зоны в первых 32 населенных пунктах планируют установить в II – IV квартале 2020 года; в III – IV квартале 2021 года – по 45 населенным пунктам; в IV квартале 2022 года будут установлены границы затопления в 89 населенных пунктах. Последняя часть работы (81 населенный пункт) завершится в IV квартале 2023 года, сообщает амурское правительство.

«Подготовительная работа проводилась на протяжении нескольких месяцев. Уже собраны исходные данные, что позволяет существенно снизить стоимость работ и сократить сроки подготовки материалов, представляемых в Федеральное агентство водных ресурсов. Перед специалистами ГБУ «Экология» будет стоять задача по составлению карт (планов) объектов землеустройства, а также их постановка на кадастровый учет», – сказал министр природных ресурсов области Сергей Маху.