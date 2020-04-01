Радиостанция Тынды размещает бесплатные объявления по доставке товаров во время изоляции

Тындинская радиостанция «Радио Ваня» предоставила бесплатное эфирное время для фирм, организующих доставку товаров. Аналогичные объявления публикуются в социальных сетях паблика «Подслушано в Тынде».

За два дня с 31 марта такой услугой воспользовались 7 предпринимателей. 80 % обратившихся за бесплатной рекламой – предприятия общепита (столовые и кафе). В плейлисте радиостанции есть также объявления от магазинов автозапчастей. Сейчас в производстве находится ролик и информация о тех, кто шьет маски для населения.

Руководитель радиостанции и модератор аккаунта Андрей Трещук пояснил, что решение делать такую рекламу редакция приняла на общем собрании.

«Мы либо просто будем сидеть, а так хоть поможем, – рассказал Андрей Трещук. – Ко мне много обращалось бизнесменов, что сейчас очень сложно найти рынок сбыта. Они были не готовы для работы в режиме удаленного доступа. У нас есть такая возможность и мы будем помогать. Надеемся, что 5 апреля жизнь вернется в прежнее русло, а если нет – будем работать до победы».

На радио для таких объявлений придумали отдельную рубрику «Тында, сидим дома! Служба доставки». Бесплатная реклама выходит в эфир 5 раз в день. Что касается интернета, паблик «Подслушано в Тынде» работает в нескольких социальных сетях: Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте.

Кроме этого, на базе информационной платформы «Подслушано в Тынде» продолжает работу социальный проект «Время добрых дел». Служба помощи, куда входят простые жители города, занимается доставкой продуктов и всего необходимого для тех, кто в силу возраста или физических возможностей не имеет возможности дойти до магазина, нарубить дров или очистить от снега двор своего дома.