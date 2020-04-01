Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – о работе проекта «Онкологический патруль»

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о новых формах работы проекта «Онкологический патруль» в Амурской области. Гость – заместитель директора по производственному обучению Амурского медколледжа Валентина Глущенко. Ведущий – Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo_blg/