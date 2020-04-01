Ветер до 20 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 2 апреля

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2 апреля в Амурской области ожидается переменная облачность и усиление ветра. По северо-западным районам – Тындинский, Сковородинский – небольшой снег, по северо-востоку – местами снег, мокрый снег. На остальной части области существенных осадков не будет.

Скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать 16-21 метра в секунду. Температура ночью по северу составит минус 3...8, по северо-западу – до минус 18. По югу ночью – до плюс 5, днем – плюс 1...6, по северу местами – от нуля до минус 5 градусов.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра будет достигать 5-10 в порывах – 15-20 метров в секунду. Температура ночью поднимется до плюс 4, днем – до плюс 4...6 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Специалисты МЧС России предупреждают, что при повышении дневных температур и усилении ветра возрастает риск ухудшения лесопожарной обстановки: возникновение природных пожаров, в том числе на особо охраняемых природных территориях, увеличение неконтролируемых палов сухой травы. Жителям области необходимо быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности на территории и вблизи населенных пунктов.