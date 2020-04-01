Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:33 0

Ветер до 20 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 2 апреля

Ветер до 20 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 2 апреля
Фото: pixabay.com

2 апреля в Амурской области ожидается переменная облачность и усиление ветра. По северо-западным районам – Тындинский, Сковородинский – небольшой снег, по северо-востоку – местами снег, мокрый снег. На остальной части области существенных осадков не будет.

Скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать 16-21 метра в секунду. Температура ночью по северу составит минус 3...8, по северо-западу – до минус 18. По югу ночью – до плюс 5, днем – плюс 1...6, по северу местами – от нуля до минус 5 градусов.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра будет достигать 5-10 в порывах – 15-20 метров в секунду. Температура ночью поднимется до плюс 4, днем – до плюс 4...6 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Специалисты МЧС России предупреждают, что при повышении дневных температур и усилении ветра возрастает риск ухудшения лесопожарной обстановки: возникновение природных пожаров, в том числе на особо охраняемых природных территориях, увеличение неконтролируемых палов сухой травы. Жителям области необходимо быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности на территории и вблизи населенных пунктов.

Просмотров всего: 433

#погода

распечатать


Общество 1

Усиление ветра ожидается в Амурской области
Общество

Уверенный плюс: прогноз погоды в Амурской области на 1 апреля
Общество

В основном без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 31 марта
Общество

Тепло, но ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 29 марта
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь