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сегодня, 13:02 3

Поток грузов между Хэйхэ и Благовещенском увеличился

Поток грузов между Хэйхэ и Благовещенском увеличился
Фото: biang.ru

Поток грузов по понтонному мосту Хэйхэ – Благовещенск увеличивается по мере потепления и завершения зимнего сезона перевозок. На данный момент через пункт пропуска Хэйхэ в день проходит более 140 фур.

В день 35-40 фур в Хэйхэ загружают механическим оборудованием, сельскохозяйственным оборудованием и стройматериалами.

«У нас на таможне в начале недели были готовы на отправку в РФ 35 фур с механическим оборудованием. С 30 марта они одна за другой начали выезжать из Хэйхэ в Благовещенск», – сказал телевидению Хэйхэ гендиректор международной экспедиторской компании «Шэньюнь» Чэн Жуйлинь.

Предполагается, что часть оборудования поступает для строящегося рядом с городом Свободный Амурского ГПЗ. Кроме того, в приоритете у таможни Хэйхэ фуры с овощами и фруктами для Амурской области, пишет Biang.ru.

Отправка грузов производится в рамках сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Поэтому работники таможни и водители вынуждены предпринимать дополнительные меры безопасности: у водителей регулярно проверяют температуру тела, все работающие на погранпереходе носят защитные маски, а транспортные средства систематически дезинфицируются.

С 7 февраля по 28 марта грузооборот пункта пропуска Хэйхэ составил почти 72 000 тонн. Всего через него прошло 5 263 фуры.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Тем временем весь мир обсуждает новость: "В Приамурье заммэра Благовещенска после прилета из Таиланда встретился с ветеранами"

  • батарейка

    батарейка
    39 минут назад

    Супер!!! Граница на замке.все под контролем.

  • foxik62

    foxik62
    20 минут назад

    Два тролля. Узбагойтесь.

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