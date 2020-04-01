Поток грузов между Хэйхэ и Благовещенском увеличился

Поток грузов по понтонному мосту Хэйхэ – Благовещенск увеличивается по мере потепления и завершения зимнего сезона перевозок. На данный момент через пункт пропуска Хэйхэ в день проходит более 140 фур.

В день 35-40 фур в Хэйхэ загружают механическим оборудованием, сельскохозяйственным оборудованием и стройматериалами.

«У нас на таможне в начале недели были готовы на отправку в РФ 35 фур с механическим оборудованием. С 30 марта они одна за другой начали выезжать из Хэйхэ в Благовещенск», – сказал телевидению Хэйхэ гендиректор международной экспедиторской компании «Шэньюнь» Чэн Жуйлинь.

Предполагается, что часть оборудования поступает для строящегося рядом с городом Свободный Амурского ГПЗ. Кроме того, в приоритете у таможни Хэйхэ фуры с овощами и фруктами для Амурской области, пишет Biang.ru.

Отправка грузов производится в рамках сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Поэтому работники таможни и водители вынуждены предпринимать дополнительные меры безопасности: у водителей регулярно проверяют температуру тела, все работающие на погранпереходе носят защитные маски, а транспортные средства систематически дезинфицируются.

С 7 февраля по 28 марта грузооборот пункта пропуска Хэйхэ составил почти 72 000 тонн. Всего через него прошло 5 263 фуры.