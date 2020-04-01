Ангела из склепа вернули в храм «Всех скорбящих Радость»

В начале ХХ века это была улица не Красноармейская, а Вознесенская. Сначала там построили училище для девочек, а потом с 1904 по 1907 годы возвели домовую церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на деньги купеческой семьи Василия и Ольги Левашевых. Это были известные в городе и области золотопромышленники и меценаты, которые очень много сделали для Благовещенска, особенно для образования, сообщает Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей».

Ольги Мартыновны не стало в марте 1912 года, ее похоронили в склепе под церковью. И по легенде установили возле надгробия лампаду и две мраморные скульптуры: спящего и плачущего ангелов.

В 1918 году склеп разгромили революционно настроенные матросы. По словам краеведов, они искали драгоценности Ольги Левашевой и, предположительно, ничего не нашли. В те годы храм лишился крестов и куполов, но все-таки выстоял. Это единственная православная церковь Благовещенска, которая сохранилась после революции.

В дальнейшем здание много лет использовалось под нужды педагогического училища. Старожилы помнят, что в одном из кабинетов долгое время стоял белоснежный спящий ангел. Судьба второго, плачущего ангела, до сих пор не известна.

В конце 1960-х скульптуру под расписку взял амурский художник для занятий со студентами, но так и не вернул. Позднее при розыскных мероприятиях у художника конфисковали некоторые старинные вещи, среди которых была и скульптура ангела. К тому времени никто уже и не помнил, откуда этот раритет.

Лет 10 назад мраморную фигуру увидел скульптор Николай Леонтьевич Карнабеда в музее УВД. У ангела не было ручек и ножки. «Сначала она в УВД попала как предмет доказательств, ее двигали-двигали в музее, а потом сказали – забирай себе, может отформуешь, сделаешь реконструкцию рук и ног. Я сказал: хорошо, будет время – сделаю. Я начал делать реставрацию, а тут одна болячка, одна, другая, третья... Короче, 10 лет пронеслось... Я думал сделать на основе эпоксидки с добавлением мраморной пыли и красителей. Хотел такую мастику сделать под цвет этого мрамора, а потом приставить и замонолитить. Я специально просверлил дырочки, чтобы держалось. Продумал уже все, осталось сделать», – рассказал скульптор Николай Карнабеда.

История мраморного ангела стала известна благодаря архитектору, руководителю проекта реставрации храма «Всех скорбящих Радость» Людмиле Чаюн, а также краеведу и общественнице Ольге Тур. Ольга Григорьевна поделилась своими знаниями на занятии проекта «Школа народного экскурсовода».

А далее восстановить историческую справедливость удалось «Народному музею», организовав встречу скульптора Карнабеды и настоятеля храма, иерея Евгения Семерни. Вместе с диаконом Александром Бирюковым они приехали в мастерскую к Николаю Леонтьевичу. Встреча получилась теплой, говорили об истории, возможной реставрации и религиозных символах.

«Человек, который отходит из этой временной жизни в жизнь вечную, он не ушел в небытие. Он уснул. И мы над человеком молимся как над человеком уснувшим, но потом он воскреснет. Вероятно, это тоже является таким символом – этот ангелочек, который находился с Ольгой Мартыновной, он ее все равно покровительствует, несмотря на то, что она сейчас отдыхает от всех своих дел, которые сделала. Она очень много добрых дел совершила, как и для женского епархиального училища, так и для всего города! Мы знаем, что на старинной иконе Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» ангелы изображены, такие маленькие херувимы. Вот, скорее всего, почему был поставлен ангел возле надгробия», – поделился своими мыслями отец Евгений.

По словам настоятеля храма, в мае этого года, если отменят карантин, в склепе будет проведен ремонт. А после скульптуру ангела установят на историческое место. На экскурсию в склеп пригласят краеведов, участников проекта «Школы народного экскурсовода» и всех желающих

«По моему мнению, реставрация недостающих деталей у ангела совершенно не нужна! Будет утрачена история этой находки. Нужно сохранить вековой артефакт в том виде, в котором он был обретен. Нельзя делать вид, что не было разорения склепа и столько лет забвения», – высказала свое мнение архитектор Людмила Чаюн.