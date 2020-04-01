Усиление ветра ожидается в Амурской области

1 апреля на территории Амурского области ожидается усиление ветра в порывах до 18, в Благовещенске – до 11 метров в секунду. В Тындинском, Сковородинском, Зейском, Селемджинском районах местами на дорогах сохраняется гололедица, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС со ссылкой на гидрометцентр Амурской области.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Специалисты МЧС России предупреждают, что при повышении дневных температур и усилении ветра возрастает риск ухудшения лесопожарной обстановки: возникновение природных пожаров, в том числе на особо охраняемых природных территориях, увеличение неконтролируемых палов сухой травы. Жителям области необходимо быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности на территории и вблизи населенных пунктов.

При ухудшении погодных условий возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. При мокром дорожном полотне и гололедице повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Главное управление МЧС России по Амурской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. При управлении автомобилем не допускать резкости при торможении и при маневрировании.

Пешеходам при усилении ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций; соблюдать правила дорожного движения при переходе через дорогу; не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.