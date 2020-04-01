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сегодня, 12:04 0

Работы по строительству Амурского ГПЗ продолжаются в закрытом контуре

Работы по строительству Амурского ГПЗ продолжаются в закрытом контуре
Фото: архив Амур.инфо

Работы по строительству Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области продолжаются в закрытом контуре. Основная часть задействованных подрядных организаций выполняет строительные работы непрерывного цикла, и приостановка их деятельности невозможна по производственно-техническим причинам.

Эти организации относятся к категории непрерывно действующих, статус которых особым образом прописан в указе президента РФ о нерабочих днях.

В настоящий момент строительная площадка завода полностью локализована, на въезде на территорию завода установлены дополнительные КПП, запрещен въезд личного транспорта, движение производственного автотранспорта осуществляется строго по пропускам. На территории АГПЗ проводится регулярная дезинфекция всех помещений и транспортных средств, подготовлены обсерваторы, а также организована ежедневная термометрия работников в вахтовых поселках, на строительной площадке и на КПП.

Тот персонал, который не занят в непрерывном производстве, переведен на удаленную работу либо в режим нерабочих дней с соблюдением самоизоляции.

Случаев коронавируса на территории Амурского ГПЗ на сегодня не зарегистрировано, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

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#строительство

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