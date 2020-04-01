В России началась призывная кампания

Указом президента весенний призыв в текущем году не был перенесен и начался 1 апреля. Из-за коронавируса российские призывники будут отправлены в войска не ранее 20 мая.

Направляющиеся к местам службы молодые люди будут по возможности изолироваться от гражданских лиц на вокзалах и в аэропортах, а также в обязательном порядке носить маски, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что все призывники, которые прибудут в воинские части, пройдут тест на коронавирус и будут оправлены в двухнедельный карантин.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. В ряды армии планируется призвать около 135 тысяч молодых людей.

Как сообщает газета Минобороны РФ «Красная Звезда», в Российской армии за минувшую перед началом призывной кампании неделю было проведено более 3,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Заболевших среди военнослужащих не выявлено. Тем не менее газета отмечает, что в 32 госпиталях Вооружённых сил РФ развернуты специальные отделения общей ёмкостью в 4 800 койко-мест. В медучреждениях армии и флота есть 2 782 аппарата искусственной вентиляции легких.

В войсках развёрнуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции и более 5,5 тысячи стационарных контрольных пунктов термометрии.

«Сейчас в Вооруженных силах не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания – сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС Евгений Бурдинский. ‒ И в Министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава».

В ходе весеннего призыва граждан на военную службу прямая телефонная линия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации начнёт свою работу 14 мая. Звонки будут приниматься по вторникам и четвергам по московскому времени с 10:00 до 12:00. Телефоны прямой линии: 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97, 8-495-498-96-98.