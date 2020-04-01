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В Приамурье зарегистрированы палы на площади свыше 60 гектаров

В Приамурье зарегистрированы палы на площади свыше 60 гектаров
Фото: МЧС по Амурской области

За сутки в Благовещенском, Магдагачинском и Константиновском районах и в Благовещенске зарегистрировано 10 загораний сухой растительности на общей площади около 63,5 гектара. Все они ликвидированы.

В тушении было задействовано 39 человек личного состава и 13 единиц техники. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 84 пала.

31 марта органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составлено 24 протокола об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности, проведено 134 профилактических рейда.

30 марта на территории Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Константиновского, Михайловского, Ромненского, Тамбовского районов и в Благовещенске был установлен особый противопожарный режим (ОПР).

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях в Российской Федерации, нарушение правил пожарной безопасности влечет административную и уголовную ответственность.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области.

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#МЧС #пожары

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